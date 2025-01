COSì IN CAMPO. Arbitra Santoro. Fischio d’inizio alle ore 15

Juve Stabia - Carrarese

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Mussolini, Buglio, Leone, Rocchetti; Piscopo, Maistro; Adorante. A disp. Signorini, Matosevic, Floriani, Meli, Morachioli, Mosti, Pierobon, Quaranta, Sgarbi, Baldi. All. Tarantino.

CARRARESE (3-5-2): Chiorra; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Shpendi, Cerri. A disp. Mazzi, Ferrara, Oliana, Bouah, Melegoni, Capezzi, Maressa, Belloni, Palmieri, Cherubini, Finotto. All. Calabro.

Arbitro: Santoro di Messina; assistenti Trinchieri di Milano e Scarpa di Collegno; quarto ufficiale Gavini di Aprilia; Var Ghersini di Genova; Avar Rutella di Enna.

CASTELLAMMARE DI STABIA – Oltre alle assenze degli infortunati Fortini e Andreoni e a quella degli squalificati Candellone e Petrazzuolo, la Juve Stabia deve mettere in conto oggi allo stadio Romeo Menti (ore 15) anche l’addio del difensore Folino, ex Carrarese e punto di forza della squadra, che proprio ieri è stato ceduto alla Cremonese. Il suo posto nella retroguardia a tre verrà preso da Ruggero in attesa che nei prossimi giorni dal mercato arrivino ulteriori rinforzi nel reparto. In panchina vista la squalifica di Pagliuca si siederà il vice Nazzareno Tarantino. Rispetto all’ultima gara di Palermo le vespe recuperano il massese Nicola Mosti che è uno dei giocatori in ballottaggio per un posto da titolare, e anche Maistro che assieme a Piscopo dovrebbe fare da trequartista dietro all’unica punta Adorante.

Gian.Bond.