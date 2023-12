Così in campo: arbitra Pezzopane dell’Aquila. Tanti rebus da sciogliere. Duecento tifosi lucchesi

Anche senza 8 giocatori la Carrarese è intenzionata a far valere la legge dei ’Marmi’. Nello stadio di casa, infatti, è ancora imbattuta dopo 8 gare disputate nelle quali ha collezionato 6 vittorie e 2 pareggi. Da Lucca per il derby sono attesi circa 200 tifosi. La Lucchese mercoledì ha giocato in Coppa Italia ad Avellino ottenendo una storica qualificazione alla semifinale dopo i tempi supplementari. C’è, quindi, grande entusiasmo nell’ambiente lucchese. Il tecnico rossonero Giorgio Gorgone, al contrario del collega, non ha particolari problemi di organico per la partita odierna.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Cartano, Di Gennaro, Coppolaro; Raimo, Palmieri, Cerretelli, Schiavi, Cicconi; Capello, Simeri. A disp. Mazzini, Tampucci, Imperiale, Belloni, Zanon, Sementa, Sansaro, Opoola, Giannetti. All. Dal Canto.

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Quirini, Tiritielllo, Benassai, Visconti; Gucher, Tumbarello, Cangianello; Rizzo Pinna, Magnaghi, Russo. A disp. Coletta, Berti, Alagna, Guadagni, Djibril, Sueva, Eboah, Romero, Merletti, Toma, Perrotta. All. Gorgone.

Arbitro: Pezzopane dell’Aquila, assistito da Barbiero di Campobasso e Bartoluccio di Vibo Valentia; quarto ufficiale Marra di Mantova.