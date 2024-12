Così in campo Azzurri senza gli infortunati Coppolaro ed Hermansson. Esclusi per scelta tecnica Cavion, Maressa e Grassini. I campani recuperano l’esperto Maggiore

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Ferrari, Ruggeri; Ghiglione, Reine-Adélaïde, Amatucci, Soriano, Jaroszynski; Verde, Wlodarczyk. A disp. Corriere, Fiorillo, Gentile, Stojanovic, Velthuis, Hrustic, Maggiore, Sfait, Tello, Braaf, Fusco, Kallon, Simy.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Cherubini, Shpendi. A disp. Chiorra, Mazzini, Guarino, Motolese, Capezzi, Belloni, Bouah, Palmieri, Capello, Falco, Finotto, Panico, Cerri. All. Calabro.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Assistenti: Carbone di Napoli e Belsanti di Bari.

Quarto ufficiale: Recchia di Brindisi.

Var: Gualtieri di Asti.

Avar: Gariglio di Pinerolo.

Stadio: Arechi (ore 17,15)

CARRARA – Tutto confermato per quanto riguarda gli assenti in casa Carrarese con gli infortunati Hermannsson (nella foto) e Coppolaro che sono rimasti fuori dalla lista dei convocati assieme agli altri esclusi per scelta tecnica ovvero Cavion, Maressa e Grassini. Nella Salernitana, invece rimangono out Dalmonte, Njoh, Tongya e anche Torregrossa che sembrava recuperato e che invece ha accusato un nuovo contrattempo fisico, stavolta al soleo della gamba destra. L’attaccante italo-venezualano, che finora è stato un flop, a questo punto potrebbe essere ceduto a gennaio. La nota positiva in casa granata è senza dubbio il recupero dell’esperto Maggiore che a questo punto si candida per un posto a centrocampo a fianco di Amatucci e Reine-Adélaïde in una linea mediana a tre con caratteristiche difensive ma anche offensive vista la qualità del francese e le capacità di inserimento in area dell’ex Spezia. Con Maggiore titolare l’escluso eccellente sarebbe Soriano.

Gli altri ballottaggi della Salernitana riguardano la corsia di destra dove Ghiglione se la gioca con Stojanovic ed in attacco dove il polacco Wlodarczyk sembra essere in vantaggio sul nigeriano Simy come partner di Verde. Le due squadre dovrebbero presentarsi in campo con un modulo speculare.

Gianluca Bondielli