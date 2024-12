COSì IN CAMPO. Il via alle 15. Arbitra Monaldi

BRESCIA

-

CARRARESE

-

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bjarnason: Galazzi; Moncini, Borrelli. A disp. Andrenacci, Papetti, Corrado, Paghera, Bertagnoli, Besaggio, Olzer, Bianchi, Juric, Nuamah. All. Angelini.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Guarino, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Shpendi, Cerri. A disp. Chiorra, Oliana, Maressa, Capezzi, Zanon, Belloni, Palmieri, Falco, Panico, Finotto, Cherubini, Capello. All. Calabro.

Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Cipressa di Lecce e Monaco di Termoli; quarto ufficiale Restaldo di Ivrea; var Miele di Nola; avar Meraviglia di Pistoia.

BRESCIA – Oltre agli infortunati Coppolaro (polpaccio) e Motolese (pubalgia) sono rimasti ancora fuori dalla lista dei convocati Hermannsson e Cavion a favore del giovane Maressa che, invece, vi rientra. Le due esclusioni dovrebbero essere scelte di natura prettamente tecnica, visto che Calabro nella conferenza stampa di venerdì non li ha inclusi tra gli infortunati, e potrebbero lasciar presagire una loro uscita a gennaio così come Grassini, ormai ai margini da tempo di una rosa larga che comprende ben 26 giocatori di movimento. Nel Brescia, che lamenta la sola assenza di Fogliata, c’è il rebus formazione. Le novità del nuovo tecnico Bisoli potrebbero essere quelle di arretrare Bjarnason nel suo vecchio ruolo di mezzala e di giocare con le due punte con Moncini e Borrelli schierati per la prima volta insieme.

Gian. Bond.