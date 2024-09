Così in campo Nella lista dei convocati non compaiono i nomi di Cartano, Grassini e Maressa. Aquilotti senza Kouda, Sarr, Crespi e Aurelio. Panico e Finotto a sostegno della punta Shpendi

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata, Esposito S., Bandinelli, Reca; Di Serio, Soleri. A disp. Mascardi, Wisnieswki, Ferrer, Benvenuto, Giorgeschi, Nagy, Degli Innocenti, Candelari, Colak, Djankpata, Falcinelli, Esposito P., Di Giorgio. All. D’Angelo.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Hermannsson, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Finotto; Shpendi. A disp. Mazzini, Chiorra, Guarino, Oliana, Motolese, Belloni, Bouah, Zuelli, Giovane, Palmieri, Cherubini, Cerri, Capello. All. Calabro.

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Assistenti: Alessio Berti della sezione di Prato e Andrea Zingarelli della sezione di Siena.

Quarto ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato.

Var: Giacomo Camplone della sezione di Pescara.

AVar: Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore.

Stadio: Alberto Picco (ore 15).

CARRARA – Contrattempo dell’ultim’ora in casa Carrarese che non ha convocato il difensore centrale Illanes per motivi precauzionali a causa di un affaticamento. Niente da fare anche per l’attaccante Falco, ancora alla ricerca della forma migliore, e tanto meno per Cavion, che dopo l’infortunio al piede dovrà rimanere fermo per almeno un mese. nella lista dei convocati non compaiono i nomi dei difensori Cartano e Grassini (nella foto) e del centrocampista Maressa.

Nello Spezia, invece, restano fuori gli infortunati Kouda, Sarr, Crespi e Aurelio. Rimane, invece, un punto interrogativo su Elia, ribadito venerdì anche dal tecnico. Il giocatore è stato valutato in questi ultimi giorni e solo dopo la rifinitura si vedrà se inserirlo o meno nel novero dei convocati.

Ieri mancavano più un paio di centinaia di biglietti per esaurire lo stadio “Alberto Picco“ a livello di tifoseria locale. Dei 10537 posti a disposizione forse potrebbero rimanere vuoti solo alcuni dei costosi field box. Nel settore ospite saranno, invece, solo un centinaio i supporters azzurri.

Gianluca Bondielli