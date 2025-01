Cremisi in zona playoff. Il Tolentino riparte con una manita. Strapazzato il Fabriano Cerreto

5

FABRIANO CERRETO

2

: Bucosse, Stricker, Tizi (28’ st Cicconetti), Strano, Conti (19’ st Salvucci Matteo), Tomassetti, Manna (33’ st Massini), Tortelli, Moscati, Peluso (16’ st Di Biagio), Lovotti (40’ st Arbusti). All. Passarini.

FABRIANO CERRETO: Mazzoni, Stortini (1’ st De Sanctis), Grassi, Conti, Marino, Mistura, Trillini, Musso (1’ st Nacciarriti), Proietti Zolla (33’ st Carnevali), Palmieri (37’ pt Stroppa), Gori (28’ st Marinelli). All. Mariotti.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: Peluso 3’ pt, Moscati 9’ pt, Proietti Zolla 31’ pt, Matteo Salvucci 31’ st, Moscati 32’ st, Lovotti 39’ st, Nacciarriti 44’ st.

Note: ammoniti Mazzoni, Stortini, Manna, Trillini; espulso Mazzoni al 33’ per fallo da ultimo uomo. Spettatori: 500 circa.

Ritrova i tre punti il Tolentino, che batte il Fabriano Cerreto e si rilancia in zona playoff. Grande finale di gara della squadra di Passarini che segna tre reti negli ultimi 15 minuti di gara, consolidando il risultato. Alla prima occasione della partita il Tolentino passa in vantaggio: al 3’ colpisce l’ex di turno Peluso che, servito bene in area da Moscati, vince un rimpallo indirizzando la sfera nello specchio e fa 1-0. Il Tolentino è spietato: al secondo affondo raddoppia al 9’, gran lancio di Peluso per Lovotti in profondità, che si fa respingere la conclusione da Mazzoni, Moscati però è attento a seguire la respinta e insaccare la palla del 2-0 a porta sguarnita. Al 31’ il Fabriano Cerreto accorcia le distanze con Proietti Zolla, bravo a girarsi in area da posizione defilata e concludere con un diagonale chirurgico. Al 33’ gli ospiti restano in inferiorità numerica per il rosso all’estremo difensore Mazzoni, per fallo da ultimo uomo su Moscati.

Ripresa. Al 14’ disattenzione grave della difesa cremisi che regala un contropiede al Fabriano Cerreto: intervento prodigioso di Bucosse che para il tiro di Conti e salva i suoi. Al 31’ il Tolentino concede il tris, con la rete di Salvucci, bravo a ribadire in rete una respinta in area. Galvanizzati dal gol, i cremisi trovano anche il quarto sigillo: ancora Moscati servito in contropiede batte con un diagonale l’estremo difensore ospite. Al 39’ c’è gloria anche per Lovotti, che con un pallonetto delizioso fa 5-1. Al 44’ il Fabriano accorcia con l’ex Nacciarriti, nell’ultima occasione da segnalare.