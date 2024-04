Crisi nera Sansepolcro. Catacchini ko alla prima

REAL FORTE QUERCETA

2

SANSEPOLCRO

0

Real Forte Querceta: Gatti, Pecchia (81’ Meucci), Giubbolini, Bucchioni (87’ Betti), Maccabruni, Masi, Michelucci, Giuliani, Pegollo, Flores Heatley (79’ Gabrielli), Podestà (90’ Lepri).

All. Buglio.

SanSepolcro: Distasio, Mariucci, Grassi, Gorini (79’ Pauselli), Borgo, Fremura (85’ Orlandi), Mezzasoma, Brizzi (49’ Pasquali), Ferri Marini (29’ Essouussi), Piermarini (55’ Buzzi).

All. Catacchini.

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale.

Reti: 14’ Flores Heatley, 27’ Pegollo.

Note: Ammoniti Pecchia, Buzzi, Giubbolini.

FORTE DEI MARMI - Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Fabio Catacchini sulla panchina del Sansepolcro. La sconfitta nello scontro diretto in casa del Real Forte Querceta è di quelle pesanti, sia per la classifica sia per il modo in cui è maturata: gara compromessa in 30’ e reazione troppo docile per una squadra chiamata a cercare disperatamente punti per garantirsi almeno i playout. Buglio rilancia il tridente pesante, con Podestà a supporto di Flores Heatley e Pegollo. Pecchia scala sulla linea dei difensori, con Bucchioni chiamato a fare le veci di Gemmi. Catacchini rilancia dal primo minuto Ferri Marini e lascia in panchina Essoussi. Dopo un brivido iniziale, i versiliesi sbloccano la gara al primo affondo: Pegollo trova il corridoio giusto per Flores Heatley che, grazie a una deviazione, supera Distasio per il suo secondo gol stagionale con la maglia del Real Forte Querceta. Il Vivi Altotevere Sansepolcro accusa il colpo e presta il fianco alle ripartenze Real: in una di queste, al 27’, si concretizza il raddoppio locale: questa volta è Podestà a vestire i panni dell’assist man, il diagonale di Pegollo è implacabile e vale il 2-0. Ospiti mai in gara e Real Forte Querceta padrone del campo. Catacchini prova a raddrizzare la contesa attingendo alla panchina ma anche nella ripresa è il Real Forte Querceta ad avere le occasioni migliori con lo scatenato Pegollo che prima sbaglia a tu per tu con Distasio (con il Real Forte Querceta che reclama un rigore per una spinta sull’attaccante), poi perde il duello con l’estremo difensore ospite, bravissimo a opporsi allo scavetto del capitano versiliese. E il Sansepolcro? Qualche timido segnale di risveglio arriva a metà ripresa, con una pressione costante nella metà campo avversaria. Ci prova Mezzasoma da fuori area ma Gatti respinge senza grossi problemi. Finale tranquillo, senza altriscossoni. Il Real Forte Querceta sale a 26 punti e accorcia proprio sul Sansepolcro, fermo a 28. E la contemporanea vittoria dell’Orvietana, sommata al pareggio dell’Aquila Montevarchi a Livorno, complica i piani per un posto nei playout: tra sette giorni, in casa con il Ghiviborgo, serve a tutti i costi una vittoria.