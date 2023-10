Crisi Sansepolcro: Bricca a rischio

Tutto tace nella sede di via del Campo Sportivo anche dopo la pericolosa sconfitta interna patita dal Sansepolcro per opera del Figline. Certo, non sta scritto da nessuna parte che i provvedimenti si debbano prendere per forza il lunedì, ma l’aria che si respira lascia intendere che per il momento Andrea Bricca rimarrà al suo posto, per quanto domenica prossima sarà Stefano Cardinali a sostituirlo, perché dopo l’espulsione rimediata la squalifica diverrà inevitabile. O magari, a Bricca potrebbero essere stati concessi i classici sette giorni; della serie: vediamo come andrà a Cenaia, poi decideremo. Senza correre troppo, il primo novembre ci sarà il Trestina al Buitoni, poi seguirà il derby di San Giovanni Valdarno. Tre partite chiave per i bianconeri: il campionato per ora "aspetta", ma fra poco potrebbe essere già tardi. Episodi a parte, anche se la squadra è apparsa volenterosa, la via del gol (seppure con la traversa colpita e con il miracolo del portiere ospite) rimane pur sempre in salita: questo il problema chiave del Sansepolcro.