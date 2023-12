Cs Firenze punta il futuro. Lavori in dirittura d’arrivo

La sezione calcio del Club Sportivo Firenze 1870 porta avanti con impegno e passione la sua missione sportiva, anche se le difficoltà in questa prima parte di stagione sono state tante. Sono infatti in fase di realizzazione, da parte del Comune di Firenze, diversi lavori di ristrutturazione dello storico impianto del Velodromo. La società spera che a fine gennaio i lavori possano essere ultimati per tornare a giocare sul proprio impianto e rilanciare l’attività in grande stile. In questi mesi la squadra dilettanti di Seconda categoria gioca a Novoli, il settore giovanile all’Eurocalcio e l’attività di base all’impianto La Trave. Tanti sacrifici logistici ed economici, ma i biancorossi non mollano.

Fiore all’occhiello per la Scuola Calcio biancorossa è l’importanza dell’accordo raggiunto con Acf Fiorentina per essere società affiliata. Il Club Sportivo è guidato dal presidente della Polisportiva Antonio Mollica, con responsabile della sezione calcio Alessandro Primerano, il direttore della Scuola Calcio è Massimo Primerano, insieme al direttore sportivo Patrizio Parri e al coordinatore tecnico Aldo Cerboneschi, segretario Carlo Fusco. “Il sogno nel cassetto - afferma Alessandro Primerano - è la conclusione dei lavori, con il fondamentale impegno dell’assessore allo sport Cosimo Guccione e del Comune di Firenze".

La prima squadra, che milita in Seconda categoria, vede in panchina l’esperto mister Borghini con l’obiettivo di un girone di ritorno di valore. Gli Juniores, composti da giocatori dal 2004 al 2006, sono affidati a Leonardo Menichetti. Nella categoria Allievi 2007 il direttore sportivo Parri, insieme ai due allenatori Niccolò e Matteo Marinai, hanno integrando il gruppo. Di qualità gli Allievi B 2008 con allenatore Gianni Clarelli e i Giovanissimi 2009 con Tommaso Arrighi e Jacopo Bellini in panchina, che hanno ampi margini. L’anno 2010 si sta dimostrando pronto per giocare a calcio a 11 sotto la guida di Gagnarli.

F. Que.