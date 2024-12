Cubino oggi in campo a Forte dei Marmi. Trasferta insidiosa

E’ un sabato di anticipo che coinvolge solo la squadra fiorentina del Cubino che milita nel girone A di Promozione che oggi sarà impegnata sul campo del Forte dei Marmi. Questa è la prima partita che inaugura il girone di ritorno del campionato, giunto alla 16ª giornata, ultima dell’anno 2024. Per il Cubino allenato dal tecnico Jacopo Bonciani (foto) si tratta di un impegno insidioso contro un’avversaria che fra le proprie mura domenica ha rifilato una manita all’Urbino Taccola. Fermare la loro corsa non sarà facile: la squadra fiorentina non andrà al Forte fare una gita, darà battaglia a un’avversaria ambiziosa di conquistare un posto nei play off.

Nelle fila del Cubino mancheranno per squalifica due pezzi di spessore: l’attaccante Cantini e il centrocampista Somigli. E’ probabile che a centrocampo verrà impiegato Tacchi e sul davanti si punta molto sulle finalizzazioni di Paggetti e Chiesi. All’andata vinse il Cubino 2-1, gol di Marzoli e Pehuri; per gli ospiti Scaranna segnò il momentaneo pareggio. Infine, arbitra Subhan di Pontedera.

G. Puleri