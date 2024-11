Cubino rischia a Cerreto. S. Piero ospita l’Academy

Si preannuncia interessante questo sabato calcistico di Promozione con due anticipi relativi all’11ª giornata. Queste le gare in programma alle 14,30.

Girone A

Real Cerretese-Cubino (arbitro: Martini di Arezzo). Si profila interessante questa trasferta per la matricola Cubino del tecnico Jacopo Bonciani (nella foto) sul campo di una buona Real Cerretese. Si tratta di uno scontro diretto play off con le due squadre in salute (la Cerretese è quarta in classifica davanti al Cubino) che mirano entrambe a stare in alto. Con il rientro della squalifica dell’esperto portiere Matteo Allegranti è probabile che il giovane numero uno Lorenzo Lutzu (2007), torni a sedersi in panchina. Pertanto, oggi il Cubino si presenta al completo con Paggetti, Chiesi e Malizia pronti a fare gol al portiere di casa Battini. Anche la difesa con i punti di forza Gelli, Pelhuri e Gabbrielli, è pronta a fare buona guardia agli attaccanti di casa, Bouhafa e Fedi che stanno attraversando un buon momento.

Girone C

San Piero a Sieve-Casentino Academy (arbitro: Bulletti di Pistoia). Per questa sfida con il Casentino Academy (che è 4ª in classifica), alla vice capolista San Piero a Sieve mancherà l’attaccante Daniele Santilli e il centrocampista Tommaso Conticelli. Si tratta di due assenze importanti con il tecnico Cristiano Signorini alla ricerca di optare per una variazione tattica avendo disponibili i vari Barzagli, Campagna, Fedele e Algerino. La squadra aretina che non vince in trasferta dal 15 settembre è preannunciata al completo, determinata a capitalizzare bene questa trasferta. Infine, anche nel girone B si giocano due anticipi: Invicta Sauro-Armando Picchi (arbitro Ferri Gori di Arezzo) e Montelupo-Geotermica (Manduzio di Livorno).

Giovanni Puleri