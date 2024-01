Cubino Vittoria di rigore. Sporting Arno a valanga

Nel girone C la Folgor Calenzano pareggia 1-1 sul campo degli Amici Miei (giocata ad Agliana) con gol di Nencini e viene superata dal Cerbaia e dallo Jolo. Il Cerbaia vince 2-1 in casa contro il Quarrata. Cerbaia: Hezami, Lotti Fr., Marchetti, Vignozzi, Mannelli (72’ Bandelli), Fontanelli, Zahouani, Pecci (46’ Marino C.), Calvetti (38’ Di Tommaso), Maio, Enache. A disp. Donzelli, Marino S., Mazzone, Pinzauti, Lotti Fe., Serboli. All. Sacconi. Reti: 6’ Maio, 28’ Paolini, 52’ Di Tommaso. Lo Jolo espugna il campo dell’Isolotto per 3-2 dopo essere stato in vantaggio 3-0. Grande impresa del Barberino di Mugello, alla ricerca di punti salvezza, che batte 1-0 il quotato Barberino Tavarnelle al termine di una partita tesa e combattuta. Decide il gol di Cavicchi al 30’ del primo tempo su azione di ripartenza; bella prestazione del portiere del Barberino Mugello Locatelli. Tre espulsi nel finale: all’84’ Sarti per gli ospiti e due dalla panchina, uno per parte Montenero per i locali e Conti degli ospiti. Barberino di Mugello: Locatelli, Nencini, Mata, Comelli, Camarlinghi, Chendi, Stoppa, Neri, Cavicchi, Nuti, Vettori. A disp. Canapa, Mucaj, Alpi, Messina, Fioravanti, Mengoni, Montenero, Britos, Patti. All. Lastrucci. Barberino Tavarnelle: Cianti, Petracchi, Guerri, Calosi, Sarti M., Sartoni, Corti, Ruffo, Morina, Cubillos, Dei. A disp. Pupilli, Bianchi, Calamassi, Ciapetti, Conti, Manetti, Marini, Passarello, Francini. All. Temperini

Nelle altre gare il Novoli divide la posta in palio 1-1 con l’Albacarraia e viene raggiunto al quarto posto dalla Ginestra Fiorentina che batte 1-0 la Sancascianese, decide il gol di Vargas. Casale Fattoria-Gambassi 1-1 e Csl Prato-Atletica Castello 2-1.

Nel girone D il Cubino rimane in testa con 5 punti di vantaggio vincendo 1-0 sul campo della Castelnuovese, con rigore decisivo di Marzoli all’80’. Torna così alla vittoria il Cubino (9 successi in trasferta) che si impone alla Castelnuovese con un contestato rigore a 10 minuti dalla fine realizzato da capitan Marzoli, in un finale di gara incandescente. Il Reggello batte Levane 5-1 con gol di Renzi, doppietta di Focardi, Gjata e Tozzi.

L’Incisa si conferma al terzo posto vincendo 1-0 a Casellina. Il Belmonte sorprende il Galluzzo e fa sua la sfida 1-0, a decidere è Santucci all’80’. Sporting Arno prevale 6-2 sul San Clemente. Chianti Nord e Vaggio Piandiscò 2-2, mentre la Rignanese pareggia 1-1 nel finale contro il Pratovecchio. Gara scoppiettante del San Godenzo che vince in rimonta 4-2 contro il Bibbiena: doppietta degli aretini con Ceramelli 15’ e 17’, poi la rimonta del San Godenzo con a segno Zepponi, Sequi, Camara e Fossati nel finale.

Francesco Querusti