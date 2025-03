Cuore Fermana Ma a Sora il pari è di rigore

2

FERMANA

2

: Simoncelli 6, Bouabre 6 (35’st De Luca 6), Stano 5,5 (32’pt Seck 6), Marrale 6 (22’st Bauco 6), Ferrari 6,5, Filì 6, Di Gilio 7, Di Prisco 5,5 (26’st Marchetti 6), Gomez 7, Orsi 7, Rao 6 (17’st Pacchioni 6). A disp.: Bianco, Salviato, Mellini, Belli. All. Schettino 6.

FERMANA: Di Stasio 6, Cocino 6, Tafa 6 (4’st Diouane 6), Romizi 5,5, Etchegoyen 5,5 (23’st Perez 6), Bianchimano 7 (3’st Valsecchi 6), De Silvestro 6,5, Sardo 7, Busato 5,5 (15’st Mavrommatis 6), Tomassini 6, Karkalis 5,5. A disp.: Perri, Pappalardo, Dragomir, Brandao, Ricci. All. Savini 6.

Arbitro: Casali di Cesena.

Reti: 11’pt Gomez (S), 15’pt Bianchimano (F), 4’pt Sardo (F), 10’st rig. Di Gilio (S).

Note – ammoniti Filì (S), Marchetti (S), De Silvestro (F), Sardo (F), Perez (F), Savini (F); angoli 3-4; rec. 4’pt, 5’st.

La Fermana lotta con coraggio, ma non va oltre il 2-2 in casa del Sora. La squadra di mister Savini, che fa anche i conti con la sfortuna per gli infortuni di Tafa e Bianchimano, ribalta l’iniziale svantaggio, ma viene beffata da un rigore nella ripresa.

La gara. La Fermana si affida ancora al 4-3-3, con le novità Tomassini e Busato. L’avvio è però di marca locale: passano 11’ e il Sora sblocca le ostilità, con Gomez che firma l’1-0 che rompe subito gli equilibri. La Fermana non si lascia intimorire e reagisce prontamente: al 16’ è il solito Bianchimano a trovare l’1-1, trovando il settimo gol stagionale e interrompendo un digiuno di due gare senza reti per i gialloblù. La nuova parità porta ulteriori energie alla squadra di Savini, che si getta in avanti a caccia del sorpasso, creando diverse occasioni nitide. L’atteggiamento propositivo della Fermana è premiato in pieno recupero, Sardo trova la zampata giusta per l’1-2 che ribalta il risultato.

Nella ripresa, però, anche la fortuna volta le spalle alla Fermana in questa stagione da incubo: nel giro di pochi minuti si fanno male Bianchimano e Tafa, costretti a lasciare entrambi il campo per infortunio (al loro posto entrano Diouane e Valsecchi). Nemmeno il tempo di ritrovare le giuste distanze in campo che il Sora torna a spingere e trova il 2-2: fallo in area di Etchegoyen, il direttore di gara concede il penalty che viene trasformato da Di Gilio. L’inerzia passa nelle mani dei padroni di casa, che tornano a spingere con insistenza a caccia del vantaggio. Savini capisce che la squadra è in difficoltà e prova a mischiare le carte, ma a salvare la Fermana ci pensa prima un grande intervento di Di Stasio e quando l’estremo difensore non ci arriva è il palo a congelare il pareggio. A nulla serve l’assalto finale del Sora, il risultato non cambierà più fino al triplice fischio. Per i gialloblù arriva un punto che cambia di poco la situazione in classifica, sempre più delicata.