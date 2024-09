Cuore Pianese! Carattere e sfortuna. Un autogol di Pacciardi la condanna

PESCARA

2

PIANESE

1

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco (19’st Mulè), Pellacani, Crialese (1’st Moruzzi); Valzania, Lonardi (1’st Squizzato), Dagasso; Bentivegna (27’st Merola), Tonin (1’st Ferraris), Cangiano.

Panchina: Saio, Profeta, Staver, Giannini, De Marco, Tunjov, Saccomanni, Meazzi, Vergani, Arena. Allenatore Baldini.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti (41’st Remy); Boccadamo, Proietto, Simeoni (12’st Odjer), Nicoli (41’st Da Pozzo); Falleni (12’st Colombo); Mignani, Sorrentino (25’st Mastropietro).

Panchina: Filippis, A. Reali, Indragoli, S. Reali, Barbetti, Spinosa. Allenatore Prosperi.

Arbitro Angelillo di Nola (Munitello-Fenzi).

Reti: 1’pt Mignani, 4’st Ferraris, 48’st Pacciardi autogol.

Note – Ammoniti: Tonin, Simeoni, Brosco, Moruzzi, Boer, Mastropietro. Espulso: Odjer al 17’st. Recuperi: 2’ e 6’.

PESCARA – Un’autorete nel recupero condanna la Pianese a Pescara dopo una gara che era iniziata benissimo per i bianconeri di Prosperi. Pronti via infatti e la Pianese passa: retropassaggio sbagliato di Pellacani sul quale si avventa Mignani (in alto l’esultanza, sotto il presidente Sani) che di piatto destro fa secco Plizzarri in uscita, 1-0. I padroni di casa hanno uno sbandamento e rischiano di concedere un’altra potenziale occasione in contropiede poco dopo ma Sorrentino perde l’attimo. Reazione abruzzese che arriva con Bentivegna pericoloso al 7’ e al 14’: nella prima Boer blocca nella seconda il destro dell’attaccante di casa è out. La pressione del Pescara cresce ma in contropiede il duo Nicoli-Falleni confeziona una buona occasione in contropiede (27’), Plizzarri esce coi tempi giusti. Dagasso (37’) si divora una ottima occasione vanificando un filtrante al bacio di Bentivegna. Nel recupero Tonin ci prova ma Boer blocca.

Il secondo tempo si apre con il pari di Ferraris, uno dei tre nuovi entrati pescaresi, che approfitta di un errore del portiere amiatino e impatta il match, 1-1. Pianese alle corde e Pescara vicinissimo al vantaggio: Chesti sulla linea salva il colpo di testa di Bentivegna (7’) da pochi passi. Prosperi passa al 3-5-2 infoltendo la mediana. Il guaio è che il neo entrato Odjer si prende un rosso diretto (entrata dura a metà campo) lasciando i suoi i 10. Dopo una lunghissima fase di sofferenza la Pianese si rivede in attacco ma Mignani non riesce a servire Colombo (33’). Nel recupero uno sfortunatissimo autogol di Pacciardi regala tre punti al Pescara. All’ultimo istante Plizzarri compie un miracolo sulla punizione di Proietto.

Guido De Leo