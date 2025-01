Cuori bianconeri. Circa cento tifosi al seguito del Siena a Civita Castellana

Nonostante il clima non proprio piacevole e la distanza, relativamente ragguardevole, anche a Civita Castellana, seconda trasferta consecutiva dopo quella di Montevarchi, la Robur ha potuto contare sul sostegno di un centinaio di tifosi bianconeri – il Siena Club Fedelissimi ha organizzato un pullman – che hanno incitato Bianchi e compagni dall’inizio alla fine. Se in campo la squadra si è dovuta accontentare del pareggio, sugli spalti dello stadio Turiddu Madami i colori della Balzana hanno sicuramente trionfato. La Curva Lorenzo Guasparri, come riporta il Fol, prima del fischio di inizio dell’incontro, ha inoltre esposto uno striscione per l’aggressione subita nella trasferta al Brilli Peri, la domenica precedente. ‘Tre persone hai attaccato. Alla vista del gruppo sei scappato. Montevarchino infa…’ quanto è stato scritto sullo stesso striscione.