Cutolo: "L’Arezzo ora è più forte". A Pesaro con tutti i nuovi acquisti

di Luca Amorosi

AREZZO

Dentro Santoro e Chierico, fuori Catanese. Restano Borra e Zona, che rimane però fuori lista. Queste, in estrema sintesi, le ultime operazioni del mercato amaranto finalizzate nella serata di ieri, prima della scadenza a mezzanotte. Si conclude così una finestra di trattative che ha portato a 14 conferme, 12 cessioni e 12 acquisti. Tra continuità e rinnovamento, insomma, come spiega il direttore Cutolo, che ha tenuto una conferenza stampa per tracciare un bilancio a bocce ferme. "Continuità per me era la parola d’ordine perché ho iniziato questo percorso due anni fa con persone da cui ho imparato tanto ma dove ero anch’io parte attiva - ha sottolineato Cutolo - Sentivo mio ciò che avevamo fatto e l’ho portato avanti facendo ora ciò che serviva per alzare il livello della rosa ed essere più competitivi, come ci eravamo ripromessi. Credo sia stata una campagna acquisti che ci rinforza in tutti i reparti". Le ultime mosse il direttore le ha riservate per il centrocampo. "Santoro e Chierico hanno le caratteristiche che ci mancavano. Avevamo bisogno di giocatori dinamici ma con maggiori qualità di palleggio. Ora – aggiunge Cutolo – in mediana c’è tanta competizione, ma abbiamo voluto tutelarci con un giocatore in più perché Damiani rischia di star fuori più del previsto. A breve ci confronteremo con lo staff medico per capire meglio i tempi di recupero". Contratto annuale per Santoro, biennale per Chierico, due centrocampisti giovani (rispettivamente classe 1999 e 2001) ma già con tanta esperienza alle spalle. Esperienza che portano anche i precedenti innesti in ordine di tempo, cioè Ogunseye e Tavernelli. "Roberto – dice Cutolo – viene da due campionati vinti e una finale playoff in tre anni. Ci aspettiamo molto da lui in questo sento e che torni a segnare con continuità. Tavernelli è può fare l’esterno, la seconda punta o il trequarti. Quando abbiamo capito che Iori voleva tornare a Lumezzane per giocare con più continuità, abbiamo colto questa occasione al volo. È un giocatore di grande talento, paragonabile a Pattarello ma che ha già fatto il salto in passato collezionando 50 presenze in B".

Tutti gli ultimi arrivati sono già disponibili per la trasferta di domani, come precisa il direttore, "Si sono sempre allenati regolarmente durante l’estate, devono solo ritrovare il ritmo partita ma sono sicuro che lo faranno presto, rivelandosi utili già a Pesaro". Riguardo a domani, Troise, oltre che di Damiani, dovrà ancora fare a meno di Chiosa, ai box ancora una quindicina di giorni per una lesione al flessore della coscia. Pattarello, invece, ha lavorato a parte per precauzione dopo la botta rimediata contro il Campobasso ma sarà dalla partita dall’inizio o a gara in corso.