Cutolo traccia la rotta. Parigi verso il ritorno

di Andrea Lorentini

AREZZO

Il centravanti, il futuro di Pattarello. Parigi e Coccia, Borra e Polvani, le trattative in entrata e in uscita. A poco più di una settimana dall’inizio del ritiro, il direttore sportivo Nello Cutolo fa il punto sul mercato. "Riconfermeremo l’80% della rosa, inserendo alcuni giocatori per aumentare la qualità" sottolinea.

I tifosi si aspettano il bomber. Verranno accontentati?

"Non mi nascondo perchè sono stato il primo a dire che una prima punta importante arriverà. Al di là del valore in sè del giocatore dovrà essere funzionale al gioco del nuovo allenatore".

Spagnoli e Morra?

"Sono forti, ma non li abbiamo mai trattati veramente. Nomi preferisco non farne in questo momento. Cercherò di consegnare a Troise la punta in tempi rapidi"

C’è interesse per Parigi?

"E’ un aretino doc ed è reduce da una buonissima stagione ad Arzignano".

Quanti attaccanti arriveranno?

"L’idea è affiancare a Gucci altri due elementi, ed eventualmente un giovane".

Pattarello resta o va?

"Per quanto mi riguarda resta assolutamente. Non ho ricevuto nessuna offerta e ribadisco che l’operazione Mawuli con il SudTirol è sempre stata slegata da Pattarello. C’è tutta l’intenzione di proseguire insieme anche da parte del giocatore. Le dichiarazioni di Accardi (il procuratore ndr) sono state strumentalizzate. Abbiamo fatto un progetto intorno ad Emiliano ed in ogni caso se qualcuno lo volesse deve passare dall’Arezzo".

In porta si ripartirà dalla coppa Trombini-Borra?

"Trombini si è meritato la titolarità. Borra lo ritengo una certezza per la categoria, ma valuteremo le esigenze di Daniele se vorrà avere più spazio altrove".

Dopo l’addio di Risaliti, prenderà un altro centrale?

"Intanto abbiamo acquistato Gigli che era legato all’uscita di Giacomo".

Può partire anche Polvani?

"Sto parlando con il suo agente. E’ una possibilità, ma non ho fretta".

Sta seguendo Gilli?

"È un ottimo giocatore. Su di lui ci sono tanti club ed è sotto contratto con il Picerno".

A che punto è la situazione di Coccia?

"Voglio sottolineare che quella di Shaka è una conferma fondamentale. Per Coccia nei prossimi giorni mi confronterò con il Modena e il procuratore. C’è la disponibilità".

Renzi, Donati e Calvano?

"Farà un passaggio sia con i calciatori che con l’Empoli. Per Calvano il reparto è già numericamente abbastanza folto, ma siamo vigili"

Iori rientra per restare?

"Mattia è un giocatore che stimo. Ci parleremo insieme al mister".