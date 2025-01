Dal campo. Ai box De Vitis, riecco Megelaitis

Buscè ritrova Gorelli, ma perde De Vitis. Per la difesa del Rimini ultimamente non c’è un attimo di pace. Già domenica scorsa in casa del Milan Futuro il difensore toscano era tornato a disposizione del tecnico, ma restando seduto in panchina. Proprio in quella gara, però, dopo appena 23 minuti è stato costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio De Vitis, alle prese con un fastidio muscolare. Fastidio che sarà valutato nei prossimi giorni, ma è facile pensare che il centrale piacentino dovrà saltare i novanta minuti in programma sabato al ’Romeo Neri’ contro il Perugia (calcio d’inizio alle 17.30).Match nel quale, però, mister Buscè tornerà ad avere a disposizione Megelaitis che ha appena scontato un turno di squalifica. Ma anche Malagrida. Restano tutte da verificare, invece, in chiave mercato le posizioni di Chiarella e Semeraro.