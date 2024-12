Dal campo. Ancora out De Vitis, in forse Chiarella

Non ha il tempo di pensarci su troppo alla vittoria di Campobasso il Rimini che sabato pomeriggio (inizio alle 15) sarà nuovamente in campo, questa volta al ’Romeo Neri’, per affrontare il Pontedera. Buscè in settimana permetterà ai suoi di tirare anche un po’ il fiato dopo il tour de force degli ultimi gioni. Dal derby con la Vis Pesaro, alle trasferte di Vicenza e Campobasso, i biancorossi in una settimana hanno speso davvero tante energie. Ma le ultime due vittorie sicuramente renderanno il lavoro di questi giorni meno complicato. Buscè sicuramente non ritroverà De Vitis che ha bisogno ancora di qualche giorno per buttarsi alle spalle un fastidio muscolare. Restano da valutare le condizioni di Chiarella, anche lui ai box per un acciacco muscolare, ma ormai prossimo al rientro. Un’altra settimana di lavoro intenso per Malagrida e Cioffi che hanno solo bisogno di mettersi al passo dei compagni dopo gli infortuni.