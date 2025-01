Dal campo. Buscè ritrova Malagrida, ma con il Milan perde Megelaitis

Settimana di staffette tra squalificati in casa Rimini. Rientra Malagrida, esce dai giochi Megelaitis. Il centrocampista lituano prestato alla difesa, infatti, non sarà a disposizione di mister Buscè per i novanta minuti di domenica in casa del Milan Futuro. Un turno di squalifica per lui e un guai non da poco per il tecnico campano che dovrà rinunciare al giocatore al quale sin qui non è mai stato disposto a rinunciare. Senza dimenticare che il pacchetto arretrato del Rimini continua a essere ridotto ai minimi termini considerando che, nonostante il rientro di Lepri (anche lui squalificato) sono ancora ai box Gorelli e Falbo. Decisamente più abbondanza tra centrocampo e attacco. Perché l’arrivo di Conti ha ampliato le rotazioni, proprio come quello di Gagliano in attacco. Senza dimenticare che per la gara di Solbiate Arno ritroverà Malagrida e presumibilmente Cioffi. Ieri, in serata, intanto, capitan Colombi e compagni sono rientrati alla base dalla Sicilia. E avranno pochissimi giorni di tempo, ora per mettere nel mirino il Milan Futuro terz’ultimo della classe e che ha un bisogno assoluto di punti. Punti che servono anche al Rimini che nel girone di ritorno non ha ancora vinto una partita. Anzi, niente vittoria da cinque partite. Esattamente da quella casalinga con il Pontedera dell’8 dicembre scorso. Ma soprattutto la squadra di Buscè negli ultimi 450 minuti è andata a bersaglio soltanto due volte. Va bene la solidità difensiva (quella romagnola è la quarta miglior difesa del girone), ma il prezzo dal pagare in termini offensivi è altissimo. Buscè, per ora, sembra accontentarsi di questo, tra coppa e campionato. Magari confidando nel fatto che il mercato di gennaio possa regalare ancora qualche cosa. Soprattutto in difesa.

Giudice Sportivo. Nel girone B dopo la quarta del girone di ritorno tre giornate di squalifica per il centrocampista del Milan Futuro, Antonio Gala. Un turno di stop a Calabrese, Di Stefano e Scorza del Campobasso, Torrasi del Perugia, Italeng del Pontedera, Odjer della Pianese, Bassoli della Spal e Romeo della Ternana. Tra gli allenatori tre giornate di squalifica a Baldini del Pescara. Poi le ammende. Dovrà pagare 500 euro di multa la Vis Pesaro e 200 la Ternana.