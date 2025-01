Dal campo. Con la Lucchese sarà ancora emergenza

Non ci sarà Lepri che sabato con la Lucchese (calcio d’inizio alle 17.30) sconterà la seconda delle due giornate di squalifica rimediate. Ma non ci sarà nemmeno Gorelli che al momento non è vicinissimo al rientro dopo l’infortunio. E presumibilmente nemmeno Falbo, alle prese con un acciacco che lo ha messo ko durante la gara con l’Entella. Sarà, quindi, ancora una giornata di straordinari quella di sabato per la difesa del Rimini. E senza troppe possibilità di scelta per mister Buscè. Che, invece, in attacco avrà la possibilità di variare un po’ di più con la consapevolezza che davanti al pubblico amico, e contro un avversario non di prima fascia, i biancorossi dovranno cercare di produrre molto di più di quanto fatto lo scorso turno a Pescara, ma anche la gara precente sul campo dell’Entella. Giorni di lavoro intenso, quindi, per capitan Colombi e compagni.