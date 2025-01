Dal campo. De Vitis ai box, ma con il Perugia potrebbe essere a disposizione

Sospiro di sollievo per Alessandro De Vitis. Il difensore del Rimini domenica scorsa in casa del Milan Futuro era stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 23 minuti a causa di un fastidio muscolare. Fastidio che, per fortuna, si sta rivelando davvero solo un banale fastidio. Ieri il giocatore piacentino non si è allenato con i compagni, ma già da oggi potrebbe tornare a farlo e a essere, quindi, a disposizione di mister Buscè già per la gara in programma sabato pomeriggio al ’Romeo Neri’ contro il Perugia.

Buone notizie, quindi, per la difesa del Rimini che contro gli umbri, oltre a Gorelli (già in panchina nel match contro il Milan Futuro) potrebbe ritrovare anche Falbo. Già da inizio settimana, infatti, il mancino si è buttato alle spalle definitivamente l’infortunio che lo ha costretto ai box per diverse settimane. E senza contare che per la gara di sabato Buscè ritroverà anche Megelaitis che ha appena scontato un turno di squalifica. Buone notizie che, ora più che mai, vengono accolte con un sorriso in casa Rimini.

Perché i biancorossi sono ancora a caccia della prima vittoria del 2025 e ora, complice anche quel -2 in classifica, non possono permettersi di dormire sonni troppo tranquilli. I tifosi hanno capito perfettamente il momento non proprio esaltante di capitan Colombi e compagni e si preparano ad accomodarsi sugli spalti del ’Neri’ per dare il proprio contributo.

Per la gara contro il Perugia è già possibile acquistare il biglietto di ingresso allo stadio (calcio d’inizio alle 17.30). I tagliandi si possono acquistare online su www.vivaticket.com, ma anche dai rivenditori autorizzati Vivaticket. Che a Rimini sono la Tabaccheria Pruccoli, il Millenium Bar Tabaccheria, la Tabaccheria T’Immagini. A San Marino i biglietti si possono acquistare al Free Shop del centro commerciale Atlante, a Riccione al Mac’s Corner Caffè e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. Oltre, naturalmente, nello Store del Rimini sotto la tribuna centrale. Store che sarà aperto domani e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Mentre nella giornata di sabato solo al mattino dalle 10.30 alle 12.30. Nel pomeriggio i tagliandi si potranno acquistare al botteghino di via Lagomaggio dalle 16 alle 17.45 (chiusura 15 minuti dopo l’inizio della gara).