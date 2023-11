Dal campo. Gorelli out, Capanni a mezzo servizio

Gorelli ha l’influenza, Capanni e Bouabre sono costretti a lottare con qualche acciacco. Il Rimini ieri, dopo la vittoria di martedì sera in Coppa Italia contro il Cesena, si è rimesso immediatamente in moto pensando alla Vis Pesaro. E mister Troise è costretto a fare i conti con qualche infortunato di troppo. Gorelli e Capanni hanno dato forfait a poche ore dal derby, mentre l’esterno già da qualche giorno è alle prese con un problemino a un’anca. Tutto il resto della truppa gode di buona salute. Le gambe girano a dovere, dopo un successo come quello che ha permesso alla squadra di Troise di conquistare i quarti di Coppa Italia. Coppa, utile ricordarlo, che in caso di successo dà diritto a uno ’sconto’ in chiave playoff. Quindi, non è soltanto una questione di gloria, ma in palio c’è anche qualcosa di concreto. Ma il pensiero del Rimini ora è solo per il campionato e lo scontro diretto di Pesaro è di quelli che pesano.