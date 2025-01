Dal campo. Ritorna Lepri, out Malagrida

Ritorna Lepri, resta ai box Malagrida. Queste le notizie certe in vista della gara che domani sera il Rimini giocherà a Trapani, match d’andata della semifinale di Coppa Italia. Domenica subito dopo la gara di campionato con la Lucchese i biancorossi sono tornati a correre sul campo. Per il primo round mister Buscè avrà qualche alternativa in più in difesa considerando che riavrà a disposizione Lepri. Il centrale è rimasto ai box nelle ultime due gare di campionato dovendo scontare due giornate di squalifica. Ora per lo stesso motivo non sarà a dispozione Malagrida. Un turno di squalifica per lui, ereditato dalla gara dei quarti di finale sul campo del Team Altamura. Per il resto tutti a disposizione, naturalmente al netto degli infortunati. L’infermeria, infatti, ancora si tiene stretti oltre a Cernigoi, anche Falbo e Gorelli.