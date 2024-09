Dal campo. Tegola Fazzini, out con l’Under21. Problema muscolare. Oggi il responso

Cominciano nel peggiore dei modi gli impegni delle varie Nazionali per i convocati azzurri. Nella sfida dell’Italia Under 21 di ieri contro i pari categoria di San Marino, valevole per la qualificazione all’Europeo e terminata 7-0 per gli azzurrini, si è infatti infortunato Jacopo Fazzini. Il fantasista azzurra, uno dei grandi protagonisti dell’ottimo avvio di stagione dell’Empoli, è partito titolare ma al 13’ si è accasciato a terra accusando un problema muscolare ed è stata subito sostituito da Ndour. Le condizioni del talento viareggino classe 2003 saranno valutate oggi quando il giocatore dell’Empoli, insieme al grande ex Baldanzi (anche lui fermatosi per un problema muscolare) si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio. La speranza chiaramente è che non ci sia lesione, ma c’è il rischio che Fazzini possa saltare la Juventus. Nel frattempo al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena prosegue il lavoro atletico specifico di questi giorni per gli azzurri rimasti agli ordini di D’Aversa, che anche ieri si sono allenati di mattina e lo faranno anche oggi e domani alle 10. Sempre a parte chi sta recuperando dagli infortuni (Belardinelli, Zurkowski e Perisan) e De Sciglio che alla Juventus si stava allenando con i fuori rosa. Poi, dopo la domenica di riposo, la squadra tornerà in campo lunedì prossimo per iniziare a preparare in maniera più specifica la sfida di sabato 14 alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena contro i bianconeri.