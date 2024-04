Dal campo. Troise a centrocampo ritrova solo Marchesi

Centrocampo ancora ridotto ai minimi termini, quello del Rimini, in vista della gara che i biancorossi domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.30) giocheranno in casa della Carrarese, terz’ultimo impegno in regular season. Niente da fare, infatti, per Langella, Iacoponi, Leoncini e Malagrida, tutti ancora lontani dal recupero. Dopo mesi, invece, tornerà nell’elenco dei convocati Marchesi, fuori da diversi mesi, proprio per infortunio, a dare un po’ di respiro al centrocampo biancorosso. E naturalmente potrà mettersi a completa disposizione Megelaitis, utilizzato con il contagocce da mister Troise nell’ultima gara casalinga contro la Vis Pesaro. Resta ai box anche Rosini, appena operato a una spalla, mentre rientra Gigli che ha appena scontato una giornata di squalifica e tornerà a piazzarsi al centro della difesa, presumibilmente al fianco di Pietrangeli.