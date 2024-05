Dalla D alla Lega Pro ecco chi ha centrato la seconda promozione di fila in campionato. Convitto, Persichini e Bramante. Quegli ex che ritrovano la serie C

Ripetersi non è mai facile, vincere poi quando si ha l’obbligo di farlo a causa dei favori del pronostico nemmeno. Eppure c’è chi ci è riuscito e la truppa comprende tanti ex amaranto che lo scorso anno festeggiavano in via Roma e quest’anno hanno sfilato nel centro di altre città la vittoria della serie D. Partendo da sud ecco Roberto Convitto che a Trapani, dove è arrivato dopo l’esperienza alla Vibonese, ha messo insieme 8 gol in 17 presenze dando il proprio contributo alla causa granata insieme a Samake Boubacar (23 presenze e 9 gol) e ad altri ex amaranto come Mattia Montini, Racine Ba e soprattutto al capitano Sergio Sabatino. Torna in Lega Pro anche il Campobasso dove a metà stagione si è trasferito dal Forlì Lorenzo Perchini. L’attaccante romano ha messo insieme 10 presenze e 3 gol, facendo anche coppia in attacco con un certo Antonio Di Nardo, per lui due parentesi all’ombra di San Cornelio. Mentre nel girone D a una giornata dal termine è ancora tutto in palio tra la capolista Carpi, dove milita in prestito il portiere Lorenzo Viti (solo 4 presenze a causa di un brutto infortunio) e il Ravenna di Cheriff Diallo che dopo l’avvio di stagione con la Clivense in giallorosso ha messo insieme 6 gol. Per la cronaca domenica ci sarà Carpi-Certaldo e Ravenna-Imolese.

Nel girone E la Pianese, l’anno scorso superata dall’Arezzo, ha messo alle spalle corazzate come Grosseto e Livorno. In rosa a proposito di ex recenti a dicembre è arrivato Simone Bramante, autore di 3 gol. Oltre alui in bianconero c’è anche Luca Lulli, tra i protagonisti della battaglia totale.