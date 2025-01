Dalla Porta scalpita: "Darò tutto per rilanciarmi"

Sei round, dodici appuntamenti, l’obbligo di laurearsi campione alla luce di un curriculum "pesante" e della consapevolezza che il talento che nel 2019 gli permise di vincere il titolo in Moto3 non possa essere evaporato del tutto. Il 2025 sarà un anno cruciale per Lorenzo Dalla Porta, chiamato a fare un passo avanti trionfando nel Campionato Italiano Velocità (e magari a ben figurare da "wild card" in Supersport). I tempi in cui correva nel Motomondiale ed appariva come uno dei piloti più promettenti sono lontani, ma lo scorso anno il pilota di Montemurlo ha dimostrato di ricordarsi ancora come si faccia a vincere, dimostrandosi competitivo soprattutto nello "Stock" del Junior Gp. In quest’ultima competizione si è laureato vice-campione europeo, ma se non avesse saltato la gara in Portogallo della scorsa estate a causa del concomitante impegno nel CIV sarebbe stato probabilmente lui a trionfare. Inutile recriminare ad ogni modo ed è lo stesso diretto interessato a farlo presente, visto che già nei giorni immediatamente successivi al termine della stagione si era complimentato con l’ormai ex-compagno di squadra Mario Mayor. Lo attende già una nuova avventura ad ogni modo: Lorenzo correrà sulla Ducati V2 dell’SGM Tecnic Racing Team, a seguito dell’accordo raggiunto sul finire del 2024. E nei giorni scorsi è stato reso noto il calendario del campionato italiano: l’atleta classe 1997 dovrebbe debuttare il 5 aprile a Misano, con "gara 2" fissata per il giorno successivo. "Vorrei vincere il Campionato Italiano per rilanciarmi – ha ribadito di recente il diretto interessato - avrei potuto lottare per il titolo anche nel 2024 purtroppo non è stato possibile". Un motivo in più per dare il 110%, gettando il cuore oltre l’ostacolo.

Giovanni Fiorentino