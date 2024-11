Dalla prima categoria alle sfide con Messi. Ora il pratese Sartini lascia il Vancouver

Prato, 26 novembre 2024 - Poco più di dieci anni fa allenava il Mezzana, in Prima Categoria. E dopo aver vinto tre volte il titolo canadese, sfidando nell'ultima stagione anche il Miami di un certo Lionel Messi, nelle scorse ore ha annunciato l'addio. Vanni Sartini non è più l'allenatore dei Vancouver Whitecaps, club militante nella MLS americana. Un'ascesa costante quella che nemmeno il diretto interessato avrebbe forse immaginato, con la scalata iniziata proprio da Prato. Una carriera da tecnico che l'allenatore oggi quarantottenne, pratese d'adozione, ha iniziato proprio in città.

Era infatti il 2010 quando il Mezzana lo chiamò a guidare una squadra giovane che doveva centrare la salvezza in Prima, dove gli elementi portanti erano l’attaccante Banci, capitan Targetti e il difensore Gabbrielli. Un matrimonio sportivo andato avanti per più di tre stagioni, fino a quando Sartini venne scelto come collaboratore da mister Davide Nicola al Livorno. Si era poi trasferito in Canada, dove il Vancouver Whitecaps lo aveva voluto per allenare nel settore giovanile. E quando è stato promosso al timone della prima squadra, ha saputo cogliere l'occasione, aggiudicandosi per tre volte il “Canadian Championship” (ovvero il campionato che disputano solo le compagini canadesi). Per un cammino conclusosi dopo poco più di triennio.

"Ricorderò sempre con affetto i successi sul campo – ha commentato Sartini - ma ciò che custodirò di più è il rapporto con i tifosi, i giocatori, lo staff e la comunità. Vancouver avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello di mia moglie".

G.F.