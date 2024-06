Dalla Vecchia Signora al Diavolo. Rimini, alle porte c’è il Milan U23

Ora che la serie B si è presa la quarta promossa, la Carrarese, l’ultima stagione di Lega Pro può andare definitivamente in archivio. E all’orizzonte ci sono giorni caldissimi. Fino a questa sera il Vicenza, l’altra finalista playoff rimasta in Purgatorio, avrà il tempo necessario per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato. Prendendosi la casella mancante, quella che porta a 60 i club iscritti. O meglio, per ora iscritti soltanto sulla carta. Considerando che la Covisoc e la Commissione infrastrutture sulla questione hanno un potere non da poco. Ieri il giorno dei verdetti, ma il vero giorno chiave sarà quello di venerdì quando si riunirà il Consiglio Federale. Da quella riunione usciranno realmente i nomi dei club regolarmente iscritti al prossimo campionato di serie C. Seguendo le prime indiscrezioni, soltanto l’Ancona starebbe fuori dai giochi. Al club dorico, già pronto a ripartire dalla serie D, ha giocato un brutto scherzo il presidente malese Tony Tiong. Niente pagamento degli stipendi di marzo e aprile. Niente iscrizione.

Quindi, nel girone B, quello del Rimini, nelle ultime settimane sono spuntati due posti vuoti. Quello lasciato felicemente dalla Carrarese, e quello lasciato amaramente dall’Ancona. Per ora, aspettando il Consiglio Federale di venerdì, si viaggia assolutamente per ipotesi. E seguendo il criterio geografico sempre osservato (o quasi) dai vertici della Lega Pro. Quindi, nel girone con i biancorossi potrebbe finirci il Campobasso, ma anche la neopromossa Clodiense. E pure il Milan Under 23, che in seguito all’esclusione dell’Ancona sarebbe in graduatoria la prima a essere ripescata. In questo caso ’pescata’ considerando che è degli ultimi mesi la decisione del club rossonero di mettere in piedi la formazione Under 23 (affidata a Daniele Bonera) per la Lega Pro. Milan che, nel caso, andrebbe a prendere il posto della Juventus Next Gen, pronta a traslocare nel gruppo C. Tornando al Consiglio Federale di venerdì, e ai suoi verdetti, dopo ci sarà il tempo fino a mercoledì della prossima settimana per gli scontenti di presentare eventuali ricorsi. prima di allora, fino alle 19 di mercoledì 12 giugno, ci sarà tempo per presentare l’eventuale ricorso contro la prima decisione. Questo il possibile girone B, quello del Rimini: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Clodiense, Gubbio, Lucchese, Milan Under 23, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.