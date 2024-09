D’Amore è pronto per la capolista: "La miglior Imolese per fare punti"

Nella tana della matricola terribile, per cancellare l’amarezza e tornare a muovere la classifica. Otto giorni dopo lo scottante ko a tempo scaduto al debutto al Galli contro il Tau Altopascio (3-2), l’Imolese si rimette in viaggio: direzione San Damaso, dove oggi all’Allegretti (ore 15) sfiderà il Cittadella Vis Modena, a punteggio pieno dopo le prime due uscite.

"La squadra sta bene, abbiamo qualche acciacco ma niente di grave. Complessivamente, però, siamo pronti per la sfida. Contro il Cittadella Vis Modena ci vorrà la migliore Imolese per fare punti".

Così D’Amore, che ai suoi in settimana ha chiesto anche di concentrarsi sugli errori commessi nell’ultima partita e di trarne insegnamento. Contro una Vis in gran forma i rossoblù dovranno essere perfetti o quasi.

"Sulla carta è una squadra neopromossa – prosegue il tecnico –, ma in realtà non si può definire tale. Ha cambiato tanto, ha preso molti giocatori esperti, che conoscono bene la categoria e con i risultati stanno dimostrando il loro valore".

I modenesi si sono presentati nel migliore dei modi – al ritorno in serie D 56 anni dopo l’ultima apparizione –, battendo 2-1 il Piacenza al Braglia all’esordio, facendo lo stesso al Melani contro la Pistoiese domenica scorsa. Sei punti che valgono, ad oggi, il primato assieme ai toscani del Tau Altopascio.

Tante le armi a disposizione di Salmi, come la coppia d’attacco ex Lentigione, Sala-Formato, il difensore ex Carpi Sabotic, e il terzino Scuola Inter Sardella, oltre a Bertani e all’ex Spal visto a lungo in A e in B Mora.

Nell’imolese tutti a disposizione eccetto Calabrese, squalificato dopo la seconda espulsione rimediata in 4 gare (l’altra era arrivata in coppa col Fossombrone). Un’assenza pesante per i rossoblù sulla trequarti, lì dove dovrebbe trovare posto a questo punto il 2006 Manes.

Le altre gare: Zenith Prato-Forli, Corticella-San Marino, Fiorenzuola-Piacenza, Lentigione-Sasso Marconi, Progresso-Pistoiese, Ravenna-Tuttocuoio, Sammaurese-Prato, Tau Altopascio-United Riccione.

La classifica: Tau Altopascio e Cittadella Vis 6; Fiorenzuola, Forlì, Prato e Lentigione 4; Ravenna, Piacenza, Sasso Marconi, Imolese, Riccione e Tuttocuoio 3; Pistoiese, Zenith Prato, San Marino e Sammaurese 1; Corticella e Progresso 0.