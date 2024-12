Davide Cutroneo segna il gol vittoria per Fratres Perignano contro Cenaia

Sette minuti. Sono bastati sette minuti a Davide Cutroneo per mettere il suo primo sigillo con la maglia del Fratres Perignano e segnare il gol della vittoria contro il Cenaia quando il novantesimo era già scoccato e la gara era nei minuti di recupero. Per il Fratres sono tre punti vitali. Per la classifica sicuramente. Ma soprattutto per il morale e la presa di coscienza di non essere inferiori a nessuno. O quasi.

"Finalmente – le parole del tecnico Roberto Falivena – Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato. I primi venti minuti sono stati di studio contro una squadra ai vertici, ben allenata. Avevamo bisogno di capire la mentalità loro e l’approccio che avevano impostato per il derby sentito da entrambe le società e tifoserie. Il merito di questa vittoria è dei ragazzi che hanno interpretato nel migliore dei modi le cose richieste. In campo non si è notato la differenza della classifica. Ora voltiamo subito pagina perché domani, mercoledì, avremo il quarto di finale di Coppa Italia sul campo del Mobilieri Ponsacco e domenica andremo a Viareggio per l’ultima del girone di andata. Bisogna dare continuità alla prestazione vista contro il Cenaia e soprattutto ai risultati. La mentalità della squadra mi è piaciuta più di ogni altra cosa. La strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Faccio ancora i complimenti ai ragazzi che sono stati eccezionali. Commoventi".

Il Cenaia esce con la classifica ridimensionata dal quattordicesimo turno del girone A di Eccellenza. Ma non cambiano le ambizioni di alta classifica. La squadra, è il parere dell’ambiente arancioverde, avrebbe meritato almeno un punto. Ora serve resettare e ripartire. Domenica a Cenaia arriva la Massese.

Niente da fare per i Mobilieri Ponsacco contro la capolista Camaiore, ormai avviata a una serena vittoria del campionato. La squadra di Macelloni gioca un buon primo tempo e per oltre quarantacinque minuti tiene testa al Camaiore. Ma l’uno-due di Chiaramonti tra il terzo di recupero della prima frazione e il 4’ della ripresa infrange le speranze dei rossoblu. Domani Mobilieri in Coppa Italia contro il Fratres Perignano. Subito la gara per una pronta riscossa e per proseguire il cammino in Coppa.

Più o meno lo stesso discorso vale per la Cuoiopelli che non riesce a smuoversi dall’ultimo posto in classifica con 4 punti. Contro la Pro Livorno Sorgenti i conciari sono andati sotto, hanno recuperato con Campo e poi nel finale (ancora amarissimo) si sono fatti ancora sorpassare. Sull’esito finale hanno pesato le espulsioni (ingenue) di Maglio e Campo. Domani, alle 15, al Masini arriva la Massese per i quarti di Coppa Italia.