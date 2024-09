Debutto rinviato per i titani. Rimini parte con un punto

Prima uscita con un punto in tasca per il Rimini, mentre la San Marino Academy dovrà attendere ancora qualche giorno per pronunciare la parola debutto. I biancorossi, in Primavera 3, hanno iniziato il cammino in campionato con un pareggio casalingo. Al ’Romeo Neri’ la squadra di mister Biavati è stata costretta a rincorrere il Lecco, in vantaggio a fine primo tempo, e poi raggiunto dai romagnoli nella ripresa grazie al gol realizzato da Capicchioni. Rimini e Lecco hanno chiuso con un punto a testa in una giornata, la prima, all’insegna dei pareggi nel girone A. I tre punti in tasca li hanno messi soltanto Pergolettese e Triestina. Rimini: Generali, Ciavatta, Sposato (36’ st Brolli), Volonghi, El Archi, Fiordalisi, Mini, Padroni (24’st Toni), Capicchioni (24’ st Maltoni), Aruta (1’ st Camiciottoli), Rubino (44’ st Nicolai). A disp.: Bagli, Belletti, Bacchiocchi, Brolli, Di Ghionno. All.: Denis Biavati. Il prossimo turno i biancorossi affronteranno anche il primo viaggio della stagione.

Appuntamento fissato per sabato a Mantova. Niente debutto, dicevamo, per la San Marino Academy in Primavera 4. La morte improvvisa del direttore sportivo del Novara, Christian Argurio, colpito da un infato all’età di 52 anni, ha fatto slittare il match che i titani avrebbero dovuto giocare in Piemonte. La prima di campionato è stata quindi riprogrammata per martedì 1 ottobre. I biancazzurri, quindi, esordiranno in campionato sabato, alla seconda giornata, affrontando davanti al pubblico amico quel Pontedera che alla prima ha osservato il proprio turno di riposo. In una giornata della quale a fare la voce grossa nel girone A sono stati Caldiero Terme, Trento e Alcione Milano.

Primavera 3. Girone A (1ª giornata): Virtus Verona-Mantova 1-1, Carrarese-Arzignano Valchiampo 0-0, Pergolettese-Lumezzane 2-1, Rimini-Lecco 1-1, Triestina-Torres 2-0, Vis Pesaro-Pro Patria 1-1.

Classifica: Pergolettese, Triestina 3; Virtus Verona, Mantova, Carrarese, Arzignano Valchiampo, Rimini, Lecco, Vis Pesaro Pro Patria 1; Lumezzane, Torres 0.

Primavera 4. Girona A (1ª giornata): Carpi-Caldiero Terme 0-1, Legnago-Sestri Levante 3-3, Trento-Giana Erminio 2-1, Union Clodiense-Alcione Milano 1-4, Novara-San Marino Academy (rinviata). A riposo il Pontedera.

Classifica: Caldiero Terme, Trento, Alcione Milano 3; Legnago, Sestri Levante 1, Carpi, Giana Erminio, Union Clodiense, Pontedera 0.