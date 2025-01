Decisione incomprensibile. Consonni squalificato

Leggendo il comunicato ufficiale n° 85 della Lega Nazionale Dilettanti siamo rimasti un po’ sorpresi nel leggere le sanzioni adottate dal giudice sportivo, in base alle risultanze degli atti ufficiali, relative alla partita Grosseto-Livorno. A pagina 9, infatti, viene indicata "la squalifica per una gara effettiva a carico di Luigi Consonni per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco" e poi quella di "Marcello Possenti per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l’evidente opportunità di segnare una rete".

Ora, come possa essere squalificato un allenatore "per fallo di gioco" sarebbe interessante fosse spiegato (e, oltre tutto, il mister non è stato neanche espulso dal direttore di gara ma solo ammonito per proteste). Un errore incomprensibile (ma cosa c’è scritto nel referto arbitrale?) di cui la società biancorossa chiederà ovviamente conto.

Per quanto riguarda invece provvedimenti a carico delle società è stata inflitta un’ammenda di 600 euro al Grosseto "per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato tre petardi nel recinto di gioco" mentre un’ammenda di 900 euro è stata inflitta al Livorno "per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico, ed in particolare un petardo che cadeva nel recinto di gioco e sette fumogeni nel settore loro riservato".

Ieri pomeriggio al "Palazzoli" i biancorossi hanno iniziato la preparazione in vista della trasferta di San Giovanni Valdarno.