Definite tante trattative di mercato. Maceratese, ecco la punta Damiano

Christian Damiano, classe 1996 ed ex di Correggese, Mezzolara, Alcione e Jesina è il nuovo attaccante della Maceratese. La società biancorossa aveva attivato una serie di trattative quando ha virato decisa su questo giocatore anche per le difficoltà ad arrivare su Niccolò Micchi. "La società – dice il direttore sportivo Giuseppe Sfredda – ha rinforzato l’organico, già molto competitivo, in ogni reparto. Abbiamo esaudito le richieste dell’allenatore con una campagna acquisti mirata. I giocatori arrivati sono validi e motivati. Adesso dobbiamo pensare solamente al campo e dare riscontro al club e alla tifoseria". La dirigenza pochi giorni fa si era assicurata il difensore centrale Matteo Vittorini, classe 1999, e il centrocampista Kalagna Gomis (1996). Adesso i biancorossi dovranno inserire un’altra marcia perché nel girone di ritorno la squadra possa centrare i playoff e recuperare i punti perduti, domani la Maceratese è attesa dalla sfida con il Chiesanuova che si giocherà alle 14.30 a Recanati.

L’Urbino, prossima avversaria della Civitanovese, ha ingaggiato Elias Tagnani, classe 2004, esterno destro difensivo proveniente dal Fossombrone dove nella prima parte della stagione in D ha collezionato 11 presenze. Tagnani, nativo di Pergola, è anche un ex Primavera del Gubbio, società dove ha fatto gran parte della trafila nelle squadre giovanili.

Sono giorni molto intensi con le società che stanno apportando quei correttivi per imprimere un’altra marcia al cammino. L’attaccante Davide Andreucci ha firmato per l’Aurora Treia dove è stato nelle ultime due stagioni, quest’anno aveva iniziato nel Castelfidardo. I tifosi sperano che il giocatore possa confermare quanto fatto nella stagione 2022-23 quando ha firmato 12 gol per risalire la classifica verso posizioni di maggior tranquillità. L’Appignanese si è assicurata il centrocampista Mattia Marcolini (2004) dalla Maceratese, nei giorni scorsi la società aveva preso il centrocampista Lorenzo Rapagnani, ex Maceratese e Civitanovese. La Settempeda ufficializza l’arrivo dell’attaccante Dauuda Wali che, dopo un breve passaggio al Trodica, arriva da svincolato alla corte del tecnico Ciattaglia. Wali nei primi mesi dell’attuale stagione ha vestito la maglia della Palmense, mentre l’anno scorso è stato alla Civitanovese.

L’Esanatoglia ha presentato l’attaccante Danilo Ferretti che ha iniziato la stagione nel Camerino. A proposito del Camerino, la società ha tesserato l’esperto difensore Edoardo Lispi, classe 1987. La Palmense si è assicurata la punta Francesco Petrarulo che ha giocato tra gli altri anche con Monticelli, Sangiustese, Porto Sant’Elpidio e Castelfidardo.