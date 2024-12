Del Mazza una certezza. Come Pecchioli. Malpici, cinquina d’autore e Troni si ripete

SECONDA CATEGORIA

Tanti spunti dalla tredicesima giornata di campionato. Tra i portieri Mariani della Molinense tiene la porta imbattuta e consente alla squadra di superare di misura il Cavriglia (1-0). Tra i difensori brilla il giovanissimo Boddi, che segna il primo gol nella vittoria del Reconquista a Pontassieve contro la Nova Vigor Misericordia (0-2): è appena arrivato dal San Piero a Sieve in Promozione; Troni segna ancora nel successo in rimonta dell’Albereta San Salvi sul campo della Ludus ’90 (1-2); Lazzarini del Carbonile realizza l’ultimo dei tre gol con cui la sua squadra pareggia sul difficile campo del Firenze Sud (3-3).

A centrocampo si mettono in evidenza con una doppietta sia Bercigli, che firma il 4-1 casalingo dell’Isolotto contro la Sancat nello scontro diretto al vertice del Girone E, sia Tonoli, che partecipa al 3-1 interno del Casellina contro il Bibe. Si mettono in luce anche Puzzoli del Daytona, autore dell’1-0 decisivo contro il Santa Maria in casa, che vale la conferma in testa al Girone F, e il subentrato De Filippis del Cobra Kai, che va a vincere per 2-1 sul campo della Laurenziana. Tra gli attaccanti su tutti il bomber Malpici della Florence, che realizza addirittura cinque gol nel successo per 8-3 sul campo della Sales, nella gara anticipata al sabato. Doppietta per Corsini della Sambuca, che va a vincere con un clamoroso 4-0 sul campo del Club Sportivo Firenze, e doppietta per Modesti del Bagno a Ripoli, che partecipa alla rimonta da 2-0 a 2-4 a Santa Brigida.

L’allenatore della settimana è Gianluca Torresi dello Spartaco Banti Barberino, che si aggiudica il derby di Vicchio (che tornava dopo tanti anni), mantenendo la porta inviolata, e continua la fuga in vetta alla classifica del Girone D.