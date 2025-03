Delusione Comacchiese. Ora il Mesola ci crede di più

Non sono mancate le sorprese in Promozione. In testa hanno perso tutte, l’unica positiva eccezione è stato il Mesola, che ha vinto come da pronostico lo scontro diretto con il Valsanterno. "Stiamo disputando un campionato che ritengo irripetibile – commenta felice il presidente castellano Massimo Modena – Da cinque anni a questa parte siamo in costante crescita, quest’anno sta andando al di là di ogni rosea previsione. Il traguardo si vede in lontananza, ma teniamo la guardia alta: ogni giornata ci sono delle sorprese, vedi le sconfitte del Bentivoglio con il Petroniano e soprattutto della Comacchiese con il Corticella".

Il Mesola ha messo la freccia e torna in testa in solitudine con tre punti di vantaggio sui lagunari. Presidente Francesco Cavalieri, che vi è successo? "Con il Corticella era una trasferta alla portata, ma è dall’inizio dell’anno che facciamo cilecca con le squadre di bassa classifica. E’ la solita storia: dominiamo, ma non riusciamo a concretizzare le tante occasioni che costruiamo, alla fine gli avversari sfruttano gli spazi e ci castigano in contropiede".

Il Mesola è di nuovo in fuga… "La sconfitta può avere effetti deleteri. Il Mesola è in testa dalla prima giornata, è una squadra con dei valori tecnici importanti, ma non molliamo. E adesso? Adesso si gira pagina, mercoledì sera in casa, in gara secca, c’è la semifinale di Coppa con il Bentivoglio e vogliamo arrivare in fondo. Poi penseremo al campionato".

Bel colpo della Centese, che torna alla vittoria dopo due giornate di astinenza. La formazione biancoceleste si è imposta 2-0 su MSP e ha agganciato i playout. Nella città del Guercino prevale la prudenza: "Niente fughe in avanti, si ragiona partita dopo partita – sottolinea il presidente Alberto Fava – La testa è tutta per la prossima partita, con il Valsetta Lagaro: siamo a -3, ce la giocheremo come la finale di Champions".

Per quanto riguarda le altre ferraresi, il Casumaro ha allungato la striscia positiva, ma è sfumato nel finale il colpaccio a Trebbo di Reno; ha fatto anche meglio il Consandolo, che ha raccolto bottino pieno nella tana del Felsina grazie al quinto gol stagionale di Colino; la vittoria mancava agli argentani dal mese di dicembre. Buona la prima per "Bubu" Cappellari, il suo Masi sbanca Portomaggiore 2-1. "Viste le tante occasioni, i tre punti ci stanno – commenta il nuovo allenatore – ma non abbiamo ancora fatto niente, in 3 punti sono raggruppate 5-6 squadre, tutto è ancora aperto e con solo 4 partite a disposizione da disputare: non possiamo più sbagliare".

Franco Vanini