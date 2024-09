Delusione Grifone. Solo 4 punti in 3 giornate

Chi lo avrebbe mai detto che dopo tre giornate di gare, di cui due casalinghe, il Grosseto si sarebbe ritrovato al nono posto in classifica con quattro punti a pari merito della Fulgens Foligno? Mentre tutte le altre cosiddette "favorite" si stanno confermando i biancorossi stanno deludendo. Il Grifone ha toccato il fondo con la sconfitta subìta ad opera del Poggibonsi perché come ha confermato il dg Vetrini "c’è modo e modo di perdere". Contro l’undici di mister Calderini, praticamente, non c’è stata "squadra" da parte del Grifone: idee annebbiate, mancanza di incisività e, soprattutto, il Grosseto è tornato a prendere gol. Noi crediamo che la "vocazione offensiva" del "marchio Malotti" non sia nelle corde di questi giocatori al di là del modulo. Troppi lanci lunghi senza alcuna finalizzazione e mancanza di un centrocampo che faccia da filtro tra difesa ed attacco: semplici annotazioni che, però, per il Grosseto attuale diventano compiti difficili. I biancorossi stanno insieme da due mesi, ma invece di migliorare stanno subendo una involuzione. Vanno indietro anziché andare avanti: non riescono a maturare. E’ vero che siamo soltanto alla terza di campionato, che il cammino è ancora lungo e che tutto può succedere: le dichiarazioni del dg Vetrini, però, fanno davvero riflettere. Ed anche i tifosi della Curva Nord sono rimasti assai delusi. Domenica trasferta a Livorno. Meglio chiudere qui.