Derby Centese-X Martiri, Mesola a Castenaso

Il Mesola domenica ha spento il Faro, una vittoria sugli appenninici di Gaggio Montano con il più classico dei risultati, decimo risultato utile consecutivo (un pareggio e nove vittorie di fila) e nessuno in casa castellana ha intenzione di fermarsi. Si vorrebbe ripetere le stagioni favolose con Duo presidente e i gemelli del gol Rizzati e Cazzadore senior, il figlio Fabio è ancora in attività ma con il marchio di fabbrica del gol, una dote di famiglia. Il Mesola sarà di scena sul sintetico di Corticella contro l’Atletico Castenaso, terz’ultimo in classifica con solo 6 punti all’attivo rispetto ai 28 della truppa di Cavallari. Il direttore sportivo Edoardo Biondi non vuole sentire parlare di facile vittoria: "Stiamo vivendo un buon momento, altrettanto non si può dire del Castenaso, ma conservo dei brutti ricordi. E’ la nostra bestia nera, contro di loro non abbiamo mai vinto: è arrivato il momento di infrangere anche questo tabù".

Dopo aver espugnato Argenta e vinto lo scontro diretto con il Consandolo, al "Merighi" il Casumaro se la vedrà con un cliente scomodo, il Bentivoglio. "Fa parte delle magnifiche quattro che si giocheranno la promozione (Comacchiese, Valsanterno, Mesola e appunto il Bentivoglio) – racconta Sergio Rambaldi, il nuovo allenatore – E’ una squadra a trazione anteriore, il miglior reparto della categoria con i vari Britos, Mezzetti e Fiorentini; segna molto ma subisce anche molto".

Sono indisponibili Franceschini, Daniel e lo squalificato Vinci. E’ derby a Cento, dove cala la X Martiri, rinverdendo le sfide di Prima categoria. Nonostante un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, quella porottese è una squadra costruita su basi solide, con una rosa di qualità, come pure quella biancoceleste, reduce però da due risultati negativi. Trasferta alla portata per la Comacchiese, che cerca i tre punti a Trebbo di Reno, ma senza Marongiu, il giocatore più in forma, ai box per uno stiramento al polpaccio. A Portomaggiore è di scena la Valsanterno, terza forza del campionato: si sfidano il migliore attacco (22 gol messi a segno dalla formazione imolese) contro i 5 della Portuense, il peggiore del girone. Sul sintetico di Anzola giocherà il Masi Torello Voghiera, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo per le due vittorie consecutive e il rilancio per la salvezza dopo una partenza horror. Attenzione al Felsina, molto pericoloso sul proprio campo e con una grande fisicità, ne sa qualcosa la Comacchiese, fermata a Porto Garibaldi.

Franco Vanini