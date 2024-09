Derby Codifiume-Ponte. Copparo rischia fuori casa

Con i campionati di Eccellenza (girone B) e Promozione fermi (limitatamente ai gironi E e F), le uniche ferraresi impegnate saranno quelle di Prima categoria. A Santa Maria Codifiume c’è un avvincente derby ferrarese tra i biancazzurri argentani e il Pontelagoscuro, una sfida tra due squadre che sono partite in modo diametralmente opposto: colpaccio degli argentani in trasferta e sconfitta in riva al Po per il Ponte con la Ceretolese. Debutto sul campo amico per Amici di Stefano: ad Ambrogio arriva l’Anzolavino, avversario temibile ma non impossibile da affrontare.

"E’ retrocessa dalla Promozione e ha una gran voglia di tornare nella categoria superiore – afferma Federico Casotti, allenatore giallonero – dispone di valori tecnici e fisicità di categoria superiore, un bel banco di prova". L’esordio con il Gallo è stato al di sotto delle aspettative. "E’ vero, però ho visto un Gallo in gran forma, noi invece non eravamo al 100%". "Mi aspetto un deciso salto di qualità – dice il direttore sportivo di Amici di Stefano, Alex Dulconi – Nel derby con il Gallo ci siamo mangiati qualche gol di troppo, pur senza accampare scuse: il Gallo non ha rubato niente". L’Amici di Stefano lamenta due assenze, si tratta di Astolfi e Bezzi. Trasferta pericolosa a San Giovanni in Persiceto per il Copparo 2015. Mette le mani avanti Sergio Cestari, allenatore rossoblù. "E’ una delle favorite per la vittoria finale, sarà durissima, ma avremo a disposizione tanti giocatori tra cui scegliere la migliore formazione da mandare in campo. I ragazzi mi dovranno mettere in difficoltà. Il Persiceto ha grandi potenzialità: è reduce dai play off della scorsa stagione, ha mantenuto la struttura dell’anno scorso, è molto forte in attacco. Dovremo in particolare fare attenzione a Cattabriga, il miglior esterno sinistro della categoria". La Codigorese cerca i primi punti in trasferta della nuova categoria, andando a far visita al Sala Bolognese, mentre il Gallo cerca conferme a Vado di Setta contro lo Sporting, sul sintetico.

Franco Vanini