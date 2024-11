Derby Corticella-Progresso, per salire ancora

di Nicola Baldini

BOLOGNA

C’è grande attesa, all’interno del movimento dilettantistico bolognese, per il derby salvezza tra Corticella e Progresso in programma oggi, alle 14,30, al ‘Biavati’. Nonostante un avvio non indimenticabile, entrambe le squadre arrivano a questa stracittadina in grande salute sia a livello di risultati che, soprattutto, di morale.

Il Corticella di Michele Nesi ha raccolto due vittorie consecutive contro le dirette rivali Sammaurese e Zenith Prato che hanno sensibilmente migliorato la situazione di classifica. I biancazzurri occupano il settultimo posto a quota 10 e, se il campionato finisse oggi, si parlerebbe di salvezza diretta.

Cosa tutt’altro che scontata considerando la situazione di un paio di settimane fa. Prima di queste due importantissime boccate di ossigeno, Malagoli e compagni hanno vissuto un periodo estremamente negativo: con un solo punto raccolto in quattro partite e, soprattutto, con il pesantissimo score di 16 gol subitì in 360 minuti, il Corticella sembrava avere imboccato una strada senza uscita.

Nesi e il suo staff sono stati bravi a non perdersi d’animo e a continuare a lavorare e, nel momento peggiore, sono arrivate due vittorie che hanno decisamente rischiarato il cielo sopra il ‘Biavati’. A dare una grossa mano ci sta poi pensando il centravanti Rizzi che, con 8 gol (di cui solamente 2 su rigore), è il capocannoniere del girone.

Anche il Progresso di Davide Marchini ha vissuto un avvio di campionato a due facce. Le prime quattro partite sono state terribili considerando che sono arrivate altrettante sconfitte contro Sasso Marconi, Tuttocuoio, Pistoiese e Imolese.

Ma, nel momento più buio, anche i rossoblù sono riusciti a rialzarsi e, dopo aver raccolto quattro pareggi di fila contro Piacenza, United Riccione, Zenith Prato e Forlì, mercoledì è finalmente arrivata la tanto attesa prima vittoria stagionale. Al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, Maltoni e compagni hanno infatti avuto la meglio di misura del San Marino e, grazie a questo successo, sono saliti al quartultimo posto a quota 7. Insomma, vista l’alta posta in palio ci si aspetta un derby teso e spigoloso e in cui, come spesso accade, a fare la differenza saranno i dettagli.