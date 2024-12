Derby del Cipollaio: Real Forte Querceta sfida Castelnuovo nella quattordicesima giornata

Domani, alle 14.30, allo stadio "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi, è in programma il derby del "Cipollaio", tra Real Forte Querceta e Castelnuovo per la quattordicesima giornata del girone di andata.

"E’ una partita che dobbiamo affrontare con molta attenzione – commenta l’allenatore gialloblu Vangioni – , in quanto avremo di fronte una squadra molto esperta e tecnicamente valida. La maggior parte dei titolari è composta da giocatori che, lo scorso anno, hanno disputato la serie "D" e anche questo ci deve far riflettere. Dobbiamo scendere in campo molto determinati, cercando di migliorare ancora rispetto alla già buona prestazione di domenica scorsa a Livorno. Direi che dobbiamo fare ancora meglio per conseguire un risultato positivo, dato che il Real Forte Querceta, nonostante non sia partito benissimo in campionato, come ho detto, è una squadra di valore. Pertanto ai ragazzi ho parlato chiaro. Dobbiamo fare ancora meglio rispetto a Livorno".

"Sono fiducioso – ha aggiunto Vangioni – che i ragazzi mi daranno ascolto e faranno una bella prestazione. Termino con una battuta: i versiliesi sono in tre (Real Forte Querceta), mentre noi siamo in due (Castelnuovo Garfagnana), ma alla fine della partita spero proprio che il punteggio sia a nostro favore".

Il Castelnuovo è quarto in classifica con 22 punti, mentre il Real Forte Querceta è decimo con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi insieme a 5 sconfitte. Dieci i gol fatti e quelli subiti. Nel Castelnuovo non sono a disposizione Rossi, Biggeri, Bonaldi, Masini, Inglese da tempo infortunati.

Intanto dal sito del Real Forte Querceta si apprende che, giovedì scorso, c’è stata la risoluzione consensuale dei rapporti di collaborazione sportiva con i calciatori Christian Mangiarotti, Nicolò Micchi e Nicola Solimano.

Inoltre, allo stadio "Nardini", è stata presentata la seconda edizione dell’"Azzurrina Partner Cup", torneo riservato agli "Esordienti" 2012 che si disputerà in un’unica giornata, sabato 28 dicembre. Erano presenti: il presidente del Castelnuovo, Alessandro Vichi; il consigliere d’amministrazione, Pierfranco Tardelli; l’assessore comunale allo Sport, Carlo Biagioni e il sindaco di Villa Collemandina, Francesco Pioli, in rappresentanza dell’Unione Comuni Garfagnana che patrocina l’evento. Per la società "Fonte Azzurrina" erano presenti il titolare dell’azienda, Manolo Sciaulino e Piero Landi. Presenti anche alcune società partecipanti ed altre collegate in video. E’ seguito il sorteggio degli incontri che avranno una durata di 30 minuti.

Il programma: alle ore 9 Castelnuovo "B" - Piazza al Serchio. A seguire: Piazza - Pieve San Paolo, Lucchese - Castelnuovo "A", Lucchese - Academy Porcari, Fratres Perignano - San Giuliano, Fratres Perignano - Castelnuovo "B", Pieve San Paolo - Castelnuovo "A" e, infine, alle 12.30 Academy Porcari - San Giuliano.

Nel pomeriggio gironi finali "Oro" e "Argento" in base al piazzamento delle gare del mattino. Le prime quattro andranno nel girone "Oro" e le seconde quattro in quello "Argento". Al termine del torneo, dopo la premiazione di tutti i ragazzi partecipanti, si terrà anche un simpatico spettacolo pirotecnico.