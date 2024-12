Derby del Polisportivo di Civitanova: Fermana pronta alla sfida contro la Civitanovese

Si avvicina a grandi passi l’atteso derby del Polisportivo di Civitanova per la Fermana (domenica ore 15) con prevendita già aperta e attiva fino alle 19 di oggi sul circuito CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati. Di sicuro ne saranno tanti provenienti da Fermo per l’importanza della posta in palio ma anche per la rivalità storica tra le due tifoserie. In campo però si punta al pieno dopo una serie utile di tre gare che portato in dote cinque punti.

Proprio dell’importanza della gara ha parlato Dario Bolzan nei giorni scorsi ai microfoni di Tv Centro Marche. "Per quanto accaduto domenica c’è amarezza per il vantaggio che ci siamo fatti rimontare. Bisogna sempre tenere altissima l’attenzione fino alla fine. Ci siamo confrontati con i ragazzi per capire dove insistere perché questa squadra deve salvarsi a tutti i costi. C’è stata un po’ di paura di portare a casa il risultato ma ora lavoriamo ancora più forte in vista di queste due trasferte difficili a Civitanova e San Benedetto".

Una classifica al momento molto complicata ma anche viziata da quella penalizzazione che però non scalfisce minimamente Bolzan. "Il -2 lo sappiamo fin dall’inizio tutti quanti e dobbiamo fare per questo ancora di più per recuperare terreno. Secondo me non siamo una squadra in difficoltà, dobbiamo solo dare continuità. Nelle gare precedenti in casa giocavamo bene ma non trovavamo mai il gol, col Termoli due gol di Bianchimano ma senza trovare il successo. Il Bruno Recchioni deve tornare ad essere un fortino".

Intanto ci si prepara al match di Civitanova Marche: "Una partita fondamentale, non credo sia decisiva, ma importantissima. Gara che sarà difficile per noi ma anche per la Civitanovese che incontrerà una Fermana affamata e che vuole fare sicuramente fare punti".

Visto l’infortunio prolungato di Casucci, per il quale ci vorranno ancora alcune settimane, il neo arrivato Barchi potrebbe passare in sette giorni da avversario della Fermana con il Termoli, all’esordio con la maglia canarina verosimilmente sull’out difensivo di sinistra, Tomassini che traslocherebbe sulla destra e l’alternativa Marucci pronta in caso di evenienza. Al centro della difesa sarà Cocino, di recente utilizzato a destra, a prendere il posto dello squalificato Tafa, al fianco di Karkalis. Per il resto squadra che potrebbe non discostarsi troppo da quella delle ultime due uscite, vincente ad Avezzano e bella a metà contro il Termoli, salvo il calo vistoso della ripresa.