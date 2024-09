Derby del tirreno per la coppa italia. Grifone aspetta la sfida con il Livorno ma pesano le assenze: fuori Nunziati e Criscuolo

Cresce l’interesse per questo derby del Mar Tirreno tra Livorno e Grosseto, le due "regine" del girone E, anche se la gara arriva troppo presto: nel primo turno di Coppa Italia. Sabato alle 21 i biancorossi di mister Malotti cercheranno di dare un dispiacere alla truppa livornese. Non sarà un compito facile anche alla luce degli infortunati e squalificati in casa del Grifone. Ma come ha ricordato ieri capitan Cretella "il Grifone è pronto alla sfida". Ancora fermi per infortunio Marzierli, Sanyang, Nunziati e Criscuolo mentre per squalifica non ci saranno Barlettani, Mobilio e Riccobono. E sul derby di sabato sera abbiamo raccolto il parere del presidente Antonio Fiorini. "Sarà una partita complicata anche per le assenze per squalifica di Barlettani, Mobilio e Riccobono. Ce la giocheremo con la massima tranquillità consapevoli che la gara arriva troppo presto per essere realmente significativa".

E da oggi è attiva la vendita dei biglietti per il derby di sabato sera. I tagliandi Settore Ospiti saranno acquistabili fino alle 13 di sabato in tutti i punti vendita Vivaticket al costo di 12 euro. Da registrare un nuovo ingresso nella società biancorossa: Manuel Pifferi è il nuovo addetto stampa e responsabile della comunicazione. "Una scelta – si legge tra l’altro nella nota della società – volta a migliorare sempre più la comunicazione tra società, stampa e tifoseria. Il Grosseto augura a Manuel Pifferi buon lavoro e al tempo stesso desidera ringraziare chi, fino a questo momento, ha ricoperto l’incarico con passione e professionalità".