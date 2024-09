Il Poggibonsi vince di nuovo 2-0 in amichevole. Federico Borri e Bellini piegano un bel Mazzola

POGGIBONSI

2

MAZZOLA

0

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Pisco, Mazzolli, Fremura, Borri Federico, Belli, Bigica, Bellini, Valori, Marcucci.

Panchina: Baracco, Martucci, El Dib, Palazzesi, Mignani, Tanganelli, Fracassini, Vitiello, Boganini, Lepri, Chiarugi, Castelli. Allenatore Calderini.

MAZZOLA: Fontanelli Forconi, Vecchiarelli, Barducci, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Camilli, Borri Filippo, Taflaj, Boumarouan.

Panchina: Masiero, Gucci, Conticelli, Landozzi, Majuri, Zeppi, Leonardi, Campera, Zanaj, Ghiozzi Pasqualetti. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Bulletti di Pistoia.

Reti: 51’ Federico Borri, 87’ Bellini.

POGGIBONSI – Esiti in fotocopia in favore del Poggibonsi nel test con il Mazzola rispetto al collaudo di sabato scorso con l’Affrico. Reti inviolate all’intervallo e il successivo uno-due della squadra di Stefano Calderini. Una prova generale per il debutto in Coppa Italia dei giallorossi nel match casalingo con la Sangiovannese - sabato 31 alle 18 - e anche una sfida da "come eravamo" ieri pomeriggio allo stadio Stefano Lotti, vista la presenza nel Mazzola di una folta schiera di Leoni di ieri delle diverse epoche. Su tutti Saverio Camilli, oggi capitano del team di Marco Ghizzani. Ottima la partenza in gara da parte del Mazzola, che arriva alla conclusione due volte in modo insidioso dimostrando di possedere delle valide potenzialità per il prossimo campionato di Eccellenza. Sempre Taflaj a chiamare Pacini agli interventi determinanti. A seguire è Fontanelli a dire no con bravura a una ben calibrata punizione di Mazzolli. Lo stesso Mazzolli, dal calcio piazzato, pesca Bellini che di testa in bella elevazione centra la traversa. Il Mazzola però, quando si propone in fase offensiva, finisce per creare situazioni di pericolo nei confronti del Poggibonsi. Un refrain che sembra ripetersi anche in avvio di ripresa (una pronta conclusione di Camilli al termine di una valida manovra, oltrepassa la traversa), ma il Poggibonsi in un paio di minuti crea i presupposti per il vantaggio - apprezzabile doppio intervento del baby Masiero su Mazzolli e Belli - e poi ottiene il vantaggio al 51’ grazie a Borri con un piatto angolato alla sinistra di Masiero sugli sviluppi di un corner di Mazzolli. Un diagonale di Vitiello fa gridare al raddoppio, ma la sfera esce non di molto alla destra di Masiero. Si ricorre all’accensione dei riflettori per la disputa di quasi tutto il secondo tempo. Nel finale, all’87’, Bellini devia alle spalle di Masiero un invitante cross per il 2-0 definitivo del Poggibonsi su un Mazzola capace di mettersi in evidenza pure per alcune interessanti individualità tra i più giovani. Paolo Bartalini