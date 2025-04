Derby della salvezza: San Marino e United Riccione in trasferta per evitare la retrocessione

Caccia alla salvezza. Lo faranno lontano da casa oggi San Marino e United Riccione nel quart’ultimo impegno della stagione. I titani sono pronti a viaggiare verso San Mauro. A pochi chilometri dalla piccola Repubblica andrà in scena, contro la Sammaurese, il più classico derby della salvezza. I padroni di casa sono in lotta per evitare la retrocessione diretta, la squadra di Biagioni invece spera di non dover passare dai playout per mantenere la categoria. Punti pesanti in palio anche per lo United Riccione sul campo dell’Imolese. I biancazzurri, che proprio lo scorso turno sono piombati all’ultimo posto in condominio con il Fiorenzuola, hanno ancora qualche speranza di evitare la retrocessione diretta. Ma il tempo ormai stringe davvero.

Serie D. Girone D (31ª giornata, ore 15): Imolese-United Riccione, Piacenza-Forlì, Prato-Cittadella Vis Modena, Ravenna-Fiorenzuola, Sammaurese-San Marino, Sasso Marconi-Tau Altopascio, Tuttocuoio-Corticella. Ieri: Lentigione-Progresso, Pistoiese-Zenith Prato.

Classifica: Forlì 75; Ravenna 68; Pistoiese, Tau 58; Lentigione 55; Imolese 43; Cittadella Vis Modena 40; Prato 39; Tuttocuoio 38; Progresso, Piacenza, Sasso Marconi 35; Zenith Prato 33; Corticella 32; San Marino 31; Sammaurese 24; United Riccione, Fiorenzuola 22.