Derby della Val di Vara: Brugnato e Ceparana si sfidano per la vetta della Prima categoria

Derby della Val di Vara in programma oggi 15 al ‘Colombo’ di Beverino fra i padroni di casa del Brugnato e il Ceparana, valido per la 19ª giornata di Prima categoria (arbitra Esposito di Spezia). I padroni di casa cercheranno di tornare al successo dopo il pareggio di domenica scorsa con la Bolanese, che gli è costato il primato: Brugnato scivolato infatti al terzo posto dietro Segesta e Marolacquasanta.

In Seconda categoria la capolista Riomaior anticipa oggi alle 15.30 al ‘Cimma’ di Pagliari la sfida contro il affronterà il Lerici per la 17ª giornata (arbitra Ciuffardi della Spezia). I primi della classe cercano di proseguire la corsa in vetta, sulla loro strada troveranno una squadra intenzionata a far punti per migliorare l’attuale posizione che li vede alpenultimo posto.