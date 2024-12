Derby di Eccellenza: Reno-Faenza e Solarolo-Russi in lotta per la salvezza

Tempo di derby in Eccellenza. La giornata n.16 propone infatti per domani, alle 14.30, due sfide ad alta tensione come Reno-Faenza e Solarolo-Russi che, oltre alle ragioni di campanile, mettono in palio punti importantissimi per la zona salvezza.

Reno-Faenza. Al ‘Nostini’ di Sant’Alberto è in arrivo il fanalino di coda, che però, solo domenica scorsa, perdendo 0-2 in casa contro il Massa Lombarda, ha interrotto una striscia positiva di 6 risultati utili consecutivi. I manfredi, ultimi della classe a quota 9, hanno 3 punti di ritardo dalla zona playout e saranno privi dello squalificato Gimelli, ma avranno a disposizione il nuovo attaccante Grazhdani in arrivo dal Massa Lombarda. La Reno invece è reduce dal colpaccio esterno di Forlì contro la Cava Ronco, che le ha permesso di uscire dalla zona calda. In grande spolvero il bomber Filippi, autore di una doppietta e salito a quota 7 nella classifica dei marcatori. Con questo successo, l’undici di mister Orecchia è approdato al 9° posto con 17 punti, a +2 sulla zona playout. Nei 9 precedenti scontri diretti, la Reno ha vinto solo una volta (2 pareggi e 6 vittorie del Faenza).

Solarolo-Russi. All’Arboscelli è in arrivo un Russi in crisi (penultimo a quota 11, a -1 dalla zona playout) e assetato di punti. Per arrivare all’obiettivo, il club arancione ha ingaggiato il bomber Daniele Melandri dalla Portuense di Promozione. Per Melandri – ex Parma, Fano, Ravenna e Forlì – si tratta di un grande ritorno, dopo le 6 stagioni consecutive in serie D coi falchetti all’inizio della carriera dal 2005 al 2011.

Mezzolara-Sanpaimola. Allo ‘Zucchini’ di Budrio, l’undici di San Patrizio rende visita alla candidata n.1 alla promozione in D, che è leggermente attardata (terza a -3 dalla vetta), ma che è in grande spolvero (4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 uscite), oltre a non subire reti da 7 giornate di fila. Il Sanpaimola, invece (13° a quota 15, con un punto di ritardo dalla zona salvezza) cerca di uscire dalla zona calda.

Massa Lombarda-Sant’Agostino. Al ‘Dini e Salvalai’ i padroni di casa, ancora in zona playout con 13 punti, a -3 dalla zona salvezza, puntano a dare continuità al grande momento di forma, testimoniato dai 7 punti racimolati nelle ultime 3 giornate, senza peraltro subire reti (la porta di Lusa è imbattuta da 335’). I ferraresi del Sant’Agostino invece, pur viaggiando al 9° posto con 17 punti (+2 sulla zona playout) non stanno attraversando un gran momento, venendo da 2 ko consecutivi con 6 gol complessivi al passivo.

Sugli altri campi: Cava Ronco-Gambettola, Granamica-Osteria Grande, Medicina-Sampierana, Pietracuta-Castenaso, Vis Novafeltria-Tropical Coriano (oggi).