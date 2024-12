Derby Fermana al Riviera delle Palme: una sfida per la salvezza

Una sfida da vivere al massimo che è anche un derby molto atteso e sentito. Tanti gli ingredienti che rendono la sfida del Riviera delle Palme di domenica prossima tutta da vivere e da seguire.

Ha tracciato il profilo della sfida sponda Fermana il direttore sportivo canarino Michele Paolucci ospite a Vera Tv. "Prepariamo la gara contro la prima della classe e ci arriviamo con la voglia di salvarci, mettendo in difficoltà una squadra che è la più forte. Subisce poco e trova sempre il modo di portare a casa le gare, questo è un grande merito perché non vince mai allo stesso modo. Hanno una rosa ampia e guidata da un tecnico che conosce bene la realtà. Per noi una gara difficile come lo sono tante in questo campionato, non sarà facile ma sarà anche una bella esperienza per molti ragazzi che abbiamo, in quello che è lo stadio più importante del girone. La nostra squadra è senza dubbio in crescita.

Abbiamo avuto delle difficoltà per il ritardo in cui siamo partiti, con un allestimento molto veloce. Tanti bravi ragazzi che sarebbero in linea di galleggiamento con la salvezza, considerando la penalizzazione e il fatto che nel percorso di preparazione mancano tanti allenamenti e tante amichevoli".

E l’inizio di campionato era stato anche su buoni ritmi per la Fermana: "Subito molta brillantezza per mancanza di preparazione che poi abbiamo pagato ma lo sapevamo e ora siamo in linea con le potenzialità di questa rosa che andrà sicuramente aggiustata. L’obiettivo è la salvezza che per il budget a disposizione, le tempistiche e altro sarebbe una grande impresa. Siamo abituati alle difficoltà e cerchiamo di vivere il momento al meglio".

Un’annata che ha segnato fin dallo scorso agosto una pagina nuova del calcio a Fermo, con l’arrivo di una gestione rinnovata: "C’è stato un cambio radicale. In estate il direttore generale Federico Ruggeri mi ha scelto e lo ringrazierò sempre per la fiducia. L’obiettivo è portare a casa il risultato per poi avere la possibilità di programmare il futuro con calma".