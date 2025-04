Derby Massarosa-Corsanico: Sfida di Seconda Categoria Senza Impatto sulla Classifica

In Seconda categoria il piatto forte di questa prima domenica di aprile, che pure qui corrisponde alla 29ª giornata nonché penultima di regular season, è il derbyssimo Massarosa-Corsanico, che in chiave classifica non conta praticamente nulla (entrambe sono al riparo dai playout e non più in grado di raggiungere i playoff). All’andata fu 0-0. Oggi alle 15.30 allo stadio Comunale di Massarosa (dove arbitrerà Alessandro Tonin di Piombino) ci aspettano i gol.

Qui Massarosa. I biancorossi (36 punti in classifica) sono quasi al completo, avendo solo Benedetti squalificato. "Il Corsanico è 6 punti avanti a noi, ha fatto un ottimo girone di ritorno ed ha esperienza e qualità – dice mister Misuri – ma i miei ragazzi se restano concentrati sono molto noiosi per chiunque".

Qui Corsanico. Gli arancioni (42 punti) saranno senza Leonardo Lari in difesa poiché squalificato. Dietro manca anche Tomei (stagione finita per lui). Tra i pali ballottaggio aperto fra i portieri Lippi (al rientro dalla squalifica) e Mei.